ЛСР призвал жителей Белгорода к немедленной эвакуации

Представители Легиона "Свобода России" обратились к жителям российского Белгорода со срочным предупреждением об опасности.
ЛСР призывает белгородцев покинуть город
Вечером 18 марта бойцы Легиона "Свобода России" призвали жителей Белгорода к эвакуации.
Белгород, срочно! Призываем жителей города немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела!
Повстанцы заметили, что наносят удары по военным целям, но из-за размещения военных объектов противника в жилом секторе могут пострадать гражданские.
Позже на странице ЛСР в Telegram появилась информация об эвакуации жителей Белгорода в Старый Оскол.
ЛСР объявил об организации третьего гуманитарного коридора
Жители Белгородщины и Курщины могут эвакуироваться 16 марта.
А дальше ЛВС продолжит в регионах массированные атаки по российской армии.
ЛСР призывает россиян бежать из населенных пунктов в Белгородской и Курской областях и напоминает, что российские военнослужащие могут собираться и в дальнейшем использовать гражданское население в качестве "живого щита".
Путинские войска также прячутся между гражданскими, и наша задача как граждан России — обеспечить максимальную безопасность местному населению. В этой связи мы объявляем об организации третьего гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 до 7:00 МСК 17 марта.
Бойцы ЛСР призвали гражданских лиц срочно "воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей России".
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