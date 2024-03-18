ЛСР закликав жителів Бєлгорода до негайної евакуації

Представники Легіону “Свобода Росії” звернулися до мешканців російського Бєлгорода з терміновим попередженням про небезпеку.

ЛСР закликає бєлгородців покинути місто

Увечері 18 березня бійці Легіону “Свобода Росії” закликали жителів Бєлгорода до евакуації.

Бєлгород, терміново! Закликаємо мешканців міста негайно покинути Бєлгород чи знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу!

Повстанці зауважили, що завдають ударів по військовим цілям, але через розміщення військових об'єктів противника в житловому секторі можуть постраждати цивільні.

Просимо бєлгородців терміново евакуюватись! Поширити

Пізніше на сторінці ЛСР у Telegram з’явилася інформація про евакуацію жителів Бєлгорода до Старого Осколу.

ЛСР оголосив про організацію третього гуманітарного коридору

Жителі Бєлгородщини та Курщини зможуть евакуюватися 16 березня.

А далі ЛСР продовжить у регіонах масовані атаки по російській армії.

ЛСР закликає росіян втікати з населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях, та нагадує, що російські військовослужбовці можуть збиратися і надалі використовувати цивільне населення як "живий щит".

Путінські війська так само ховаються між цивільними, і наше завдання як громадян Росії — забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню. У зв'язку з цим ми оголошуємо про організацію третього гуманітарного коридору для місцевого населення з 21:00 до 7:00 МСК 17 березня.

Бійці ЛСР закликали цивільних осіб терміново "скористатися можливістю безперешкодно вийти із зазначених областей Росії".