У ЛСР та РДК показали знищення БК та військових РФ — відео
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У ЛСР та РДК показали знищення БК та військових РФ — відео

РДК
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Підрозділи російських добровольців Легіон “Свобода Росії“ та “Російський добровольчий батальйон” показали відео роботи по російським окупантам.

Бойова робота російських добровольців

Легіон “Свобода Росії“ показав відео знищення боєкомплекту російської армії в селі Тьоткіно в Курській області РФ.

У Російському добровольчому батальйоні опублікували відео з ударом по російським військовим. Там не уточнили, коли та де було ураження.

Раніше у Легіоні “Свобода Росії” опублікували втрати російських військ станом на ранок 18 березня у результаті проведення обмеженої військової операції у Бєлгородській та Курській областях.

З 12 березня було знищено 613 російських військовослужбовців, в полон потрапили 27 військових. Також добровольці знищили 7 танків, 20 БМП, 57 одиниць різної автомобільної техніки тощо.

Рейд російських добровольців на територію РФ

12 березня добровольчі російські батальйони "Російський добровольчий корпус", Легіон “Свобода Росії“ та Сибірський батальйон прорвали кордон у Бєлгородській та Курській областях та взяли під контроль кілька населених пунктів.

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську, а жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

Дивіться документальну стрічку online.ua про Легіон “Свобода Росії“.

Стрічка шукає відповіді на питання: за що воює Легіон і якій країні присягнув; коли прийде кінець тиранії Путіна; чи вірять українці в "хороших росіян" і чи варто громадянам Росії боятися приходу ЛСР.

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