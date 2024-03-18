У ЛСР та РДК показали знищення БК та військових РФ — відео

Підрозділи російських добровольців Легіон “Свобода Росії“ та “Російський добровольчий батальйон” показали відео роботи по російським окупантам.
Бойова робота російських добровольців
Легіон “Свобода Росії“ показав відео знищення боєкомплекту російської армії в селі Тьоткіно в Курській області РФ.
У Російському добровольчому батальйоні опублікували відео з ударом по російським військовим. Там не уточнили, коли та де було ураження.
Раніше у Легіоні “Свобода Росії” опублікували втрати російських військ станом на ранок 18 березня у результаті проведення обмеженої військової операції у Бєлгородській та Курській областях.
З 12 березня було знищено 613 російських військовослужбовців, в полон потрапили 27 військових. Також добровольці знищили 7 танків, 20 БМП, 57 одиниць різної автомобільної техніки тощо.
Рейд російських добровольців на територію РФ
12 березня добровольчі російські батальйони "Російський добровольчий корпус", Легіон “Свобода Росії“ та Сибірський батальйон прорвали кордон у Бєлгородській та Курській областях та взяли під контроль кілька населених пунктів.
Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську, а жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.
Дивіться документальну стрічку online.ua про Легіон “Свобода Росії“.
Стрічка шукає відповіді на питання: за що воює Легіон і якій країні присягнув; коли прийде кінець тиранії Путіна; чи вірять українці в "хороших росіян" і чи варто громадянам Росії боятися приходу ЛСР.
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