У ЛСР та РДК показали знищення БК та військових РФ — відео

Підрозділи російських добровольців Легіон “Свобода Росії“ та “Російський добровольчий батальйон” показали відео роботи по російським окупантам.

Бойова робота російських добровольців

Легіон “Свобода Росії“ показав відео знищення боєкомплекту російської армії в селі Тьоткіно в Курській області РФ.

У Російському добровольчому батальйоні опублікували відео з ударом по російським військовим. Там не уточнили, коли та де було ураження.

Раніше у Легіоні “Свобода Росії” опублікували втрати російських військ станом на ранок 18 березня у результаті проведення обмеженої військової операції у Бєлгородській та Курській областях.

З 12 березня було знищено 613 російських військовослужбовців, в полон потрапили 27 військових. Також добровольці знищили 7 танків, 20 БМП, 57 одиниць різної автомобільної техніки тощо.

Рейд російських добровольців на територію РФ

12 березня добровольчі російські батальйони "Російський добровольчий корпус", Легіон “Свобода Росії“ та Сибірський батальйон прорвали кордон у Бєлгородській та Курській областях та взяли під контроль кілька населених пунктів.

Російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську, а жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися.

Дивіться документальну стрічку online.ua про Легіон “Свобода Росії“.

Стрічка шукає відповіді на питання: за що воює Легіон і якій країні присягнув; коли прийде кінець тиранії Путіна; чи вірять українці в "хороших росіян" і чи варто громадянам Росії боятися приходу ЛСР.