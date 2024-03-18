Путін після "перемоги" на виборах вперше відреагував на рейд ЛСР, РДК та Сиббату в РФ

Російський диктатор Володимир Путін виступив у своєму штабі після "перемоги" на виборах. У своїй промові він озвучив погрози "зрадникам" з російських добровольчих батальйонів та розповів про свої “завдання” на новий термін.

Реакція Путіна на рейд ЛСР, РДК та Сиббату в РФ

У своїй промові російський диктатор заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії.

За словами Путіна, представників Російського добровольчого корпусу "як м'ясо кидають на м'ясні штурми на держкордон".

Він порівняв РДК з армією Власова і заявив, що з 1,5 тисячі добровольців нібито "втрати приблизно 800 осіб".

Також диктатор сказав, що в Росії немає смертної кари, але "ми будемо до зрадників ставитися як у зоні бойових дій".

Щодо викликів під час свого президентського терміну, диктатор заявив, що треба "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність і збройні сили".

Більше того, він також цинічно заявив, що “не очікував“ таких високих результатів на виборах на окупованих територіях України.

Путін заявив, що це нібито означає, що “люди вдячні за дії, які ми зробили з їхнього захисту“.

Путіну намалювали “перемогу” на виборах в РФ

На території РФ з 15 по 17 березня проходили так звані президентські вибори.

Станом на ранок 18 березня російський ЦВК нарахував 87,32% голосів у Путіна після опрацювання 99,67% бюлетенів.

Водночас явка по всій Росії становила нібито 74,22%.

Це найвищий показник за весь час з моменту розпаду СРСР. У 2018 році явка нібито становила 67,5%, у 2012-му — 65,3%.

Водночас у РФ порахували результати псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Там Путін вже “переміг” з 90% голосів.