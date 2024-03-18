Путин после "победы" на выборах впервые отреагировал на рейд ЛСР, РДК и Сиббата в РФ

Российский диктатор Владимир Путин выступил в своем штабе после победы на выборах. В своей речи он озвучил угрозы "предателям" из российских добровольческих батальонов и рассказал о своих "заданиях" на новый срок.

Реакция Путина на рейд ЛСР, РДК и Сибата в РФ

В своей речи российский диктатор заявил, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России.

По словам Путина, представителей Русского добровольческого корпуса "как мясо бросают на мясные штурмы на госграницу".

Он сравнил РДК с армией Власова и заявил, что из 1,5 тысяч добровольцев якобы "потери примерно 800 человек".

Также диктатор сказал, что у России нет смертной казни, но "мы будем к предателям относиться как в зоне боевых действий".

Относительно вызовов во время своего президентского срока диктатор заявил, что нужно "решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и вооруженные силы".

Более того, он также цинично заявил, что "не ожидал" столь высоких результатов на выборах на оккупированных территориях Украины.

Путин заявил, что это якобы означает, что "люди благодарны за действия, которые мы совершили по их защите".

Путину нарисовали "победу" на выборах в РФ

На территории РФ с 15 по 17 марта проходили так называемые президентские выборы.

По состоянию на утро 18 марта российский ЦИК насчитал 87,32% голосов у Путина после проработки 99,67% бюллетеней.

В то же время, явка по всей России составляла якобы 74,22%.

Это самый высокий показатель за все время с момента распада СССР. В 2018 году явка составляла 67,5%, в 2012-м — 65,3%.

В то же время в РФ посчитали результаты псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Там Путин уже "победил" с 90% голосов.