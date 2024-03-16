Путин планирует мобилизовать до 300 тыс украинцев на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин намерен мобилизовать до 300 тысяч украинских граждан на новых оккупированных территориях сразу после завершения президентских выборов в РФ.

Власти РФ хотят провести массовую мобилизацию на ВОТ

Как сообщает Телеграмм-канал "ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS", в его распоряжении оказался документ, раскрывающий новые планы главы Кремля. Им поделилась одна из украинских спецслужб.

Отмечается, что этот приказ в последние несколько дней распространяется в среде сотрудников военно-следственного комитета РФ, действующих на оккупированной территории Херсонской области.

Приказ Минобороны РФ №124 от 06.03.2023 «О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации» указан как документ «Для служебного пользования».

Он определяет военным комиссарам России проведение призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации до 300 тыс. «новых российских» граждан до 01.06.2024. Вероятно, летом они готовятся наступать, - сказано в сообщении. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что документ вступает в действие с 25.03.2024, то есть сразу после выборов.

Этот приказ объясняет, почему Кремлю так важно провести «выборы» именно на оккупированной территории Украины.

Путин хочет, чтобы люди с паспортами сами пришли и проголосовали, тем самым автоматически став мобилизационным ресурсом для армии РФ.

Армия РФ готовится к новому масштабному наступлению

Как предупредил недавно американский Институт изучения войны, российские захватчики намерены начать новое масштабное наступление на свободные украинские территории уже летом 2024 года.

Путин хочет воспользоваться моментом, когда Украина столкнулась с нехваткой западной помощи.

Несмотря на это, если ВСУ все же получат необходимое оружие от союзников, у России будет очень мало шансов на успех.