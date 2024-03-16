Выборы в России. Жители Екатеринбурга обнаружили себя в списках избирателей "ДНР"

С 15 по 17 марта в России проходят "выборы" нового президента. Оппозиционные журналисты уже сообщают о многочисленных фальсификациях не только в РФ, но и на оккупированных территориях Украины.

Россиян заставляют голосовать вместо украинцев на ВОТ

Согласно данным Телеграмм-канала EAH, на участке №1261 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга нескольким гражданам заявили, что они откреплены для голосования в "Донецкой народной республике".

Более того, сообщается, что на одном из участков в Чкаловском районе избиратели выяснили, что они «переехали» во временно оккупированную Россией Запорожскую область.

Десять подобных случаев были зафиксированы на избирательном участке в Артемовском. В облизбиркоме ЕАН объяснили, что в таких случаях члены УИК все равно должны дать возможность гражданам проголосовать, — сказано в сообщении. Поделиться

Что также интересно, ранее оппозиционные российские журналисты узнали, что власти России зарегистрировали на выборах в оккупированных областях Украины почти вдвое больше избирателей, чем там реально живет.

В «ЛДНР» и оккупированных частях Херсона и Запорожья могут «проголосовать» 4,5 млн человек.

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, по данным российского ЦИК, зарегистрировано 4,5 млн. избирателей. При этом численность жителей с российскими паспортами в оккупированных регионах — 3,2 млн человек, по данным МВД России по состоянию на 1 января 2024 года.

Как проходят выборы Путина на оккупированных территориях Украины

Согласно данным украинских разведчиков из ГУР, на ВОТ российские оккупанты пытаются заставить украинцев принять участие в так называемом «голосовании» за президента РФ.

Что важно понимать, устрашение, подкуп, давление — основные методы преступной власти.

Во временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей представители российской оккупационной власти в сопровождении вооруженных военных и фсбшников России обходят дома украинских граждан, чтобы разъяснить им «за кого нужно голосовать». Поделиться

Российские захватчики не скрывают, что могут «нарисовать» своему диктатору и более двухсот процентов поддержки, а результат «выборов путина» будет неизменен.