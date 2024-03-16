Вибори в Росії. Жителі Єкатеринбурга виявили себе у списках виборців "ДНР"
Категорія
Світ
Дата публікації

Вибори в Росії. Жителі Єкатеринбурга виявили себе у списках виборців "ДНР"

Вибори в Росії
Джерело:  online.ua

З 15 по 17 березня в Росії будуть проходити “вибори” нового президента. Опозиційні журналісти уже повідомляють про численні фальсифікації не лише у РФ, а й на окупованих територіях України.

Росіян змушують голосувати замість українців на ТОТ

Згідно з даними Телеграм-каналу EAH, на дільниці № 1261 у Верх-Ісетському районі Єкатеринбургу кільком громадянам заявили, що вони відкріплені для голосування у “Донецькій народній республіці”.

Ба більше наголошується, що на одній із дільниць у Чкалівському районі виборці з’ясували, що вони «переїхали» до тимчасово окупованої Росією Запорізької області.

Десять схожих випадків було зафіксовано на виборчій дільниці в Артемівському. В облвиборчкомі ЄАН пояснили, що в таких випадках члени ДВК все одно повинні дати можливість громадянам проголосувати, — йдеться в повідомленні.

Що також цікаво, раніше опозиційні російські журналісти дізналися, що влада Росії зареєструвала на виборах в окупованих областях України майже вдвічі більше виборців, ніж там реально мешкає

У «ЛДНР» та окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя можуть «проголосувати» 4,5 млн осіб.

У «ЛНР», «ДНР», Херсонській та Запорізькій областях, за даними російської ЦВК, зареєстровано 4,5 млн. виборців. При цьому чисельність жителів із російськими паспортами в окупованих регіонах — 3,2 млн осіб, за даними МВС Росії на 1 січня 2024 року.

Як проходять “вибори” Путіна на окупованих територіях України

Згідно з даними українських розвідників з ГУР, на ТОТ російські окупанти намагаються змусити українців взяти участь у так званому «голосуванні» за президента РФ.

Що важливо розуміти, залякування, підкуп, тиск — основні методи злочинної влади.

У тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та фсбшників рф обходять домівки українських громадян аби роз'яснити їм «за кого потрібно голосувати».

Російські загарбники не приховують, що можуть «намалювати» своєму диктаторові і понад двісті відсотків підтримки, а результат «виборів путіна» буде незмінний.

У ГУР звертають увагу на те, що, попри тиск та репресії з боку росіян, українці в окупації не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління очільника Кремля.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Лубінець закликав міжнародних партнерів не висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України
Дмитро Лубінець
Лубінець закликав міжнародних партнерів не висвітлювати "вибори" на окупованих територіях України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Маріуполі росіяни почали облави серед цивільних під "вибори"
росіяни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни планують фальсифікувати вибори за допомогою мертвих солдатів РФ — ГУР
ГУР
рф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?