Вибори в Росії. Жителі Єкатеринбурга виявили себе у списках виборців "ДНР"

З 15 по 17 березня в Росії будуть проходити “вибори” нового президента. Опозиційні журналісти уже повідомляють про численні фальсифікації не лише у РФ, а й на окупованих територіях України.

Росіян змушують голосувати замість українців на ТОТ

Згідно з даними Телеграм-каналу EAH, на дільниці № 1261 у Верх-Ісетському районі Єкатеринбургу кільком громадянам заявили, що вони відкріплені для голосування у “Донецькій народній республіці”.

Ба більше наголошується, що на одній із дільниць у Чкалівському районі виборці з’ясували, що вони «переїхали» до тимчасово окупованої Росією Запорізької області.

Десять схожих випадків було зафіксовано на виборчій дільниці в Артемівському. В облвиборчкомі ЄАН пояснили, що в таких випадках члени ДВК все одно повинні дати можливість громадянам проголосувати, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що також цікаво, раніше опозиційні російські журналісти дізналися, що влада Росії зареєструвала на виборах в окупованих областях України майже вдвічі більше виборців, ніж там реально мешкає

У «ЛДНР» та окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя можуть «проголосувати» 4,5 млн осіб.

У «ЛНР», «ДНР», Херсонській та Запорізькій областях, за даними російської ЦВК, зареєстровано 4,5 млн. виборців. При цьому чисельність жителів із російськими паспортами в окупованих регіонах — 3,2 млн осіб, за даними МВС Росії на 1 січня 2024 року.

Як проходять “вибори” Путіна на окупованих територіях України

Згідно з даними українських розвідників з ГУР, на ТОТ російські окупанти намагаються змусити українців взяти участь у так званому «голосуванні» за президента РФ.

Що важливо розуміти, залякування, підкуп, тиск — основні методи злочинної влади.

У тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та фсбшників рф обходять домівки українських громадян аби роз'яснити їм «за кого потрібно голосувати». Поширити

Російські загарбники не приховують, що можуть «намалювати» своєму диктаторові і понад двісті відсотків підтримки, а результат «виборів путіна» буде незмінний.