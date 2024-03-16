Путін планує мобілізувати до 300 тис українців на окупованих територіях

Російський диктатор Володимир Путін має намір мобілізувати до 300 тисяч українських громадян на нових окупованих територіях одразу після завершення президентських “виборів” у РФ.

Влада РФ хоче провести масову мобілізацію на ТОТ

Як повідомляє Телеграм-канал “ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS”, у його розпорядженні опинився документ, який розкриває нові плани очільника Кремля. Ним поділилася одна з українських спецслужб.

Зазначається, що цей наказ протягом останніх декількох днів поширюється у середовищі співробітників військово-слідчого комітету РФ, які діють на окупованій території Херсонської області.

Наказ Міноборони РФ №124 від 06.03.2023 «Про додатковий призов громадян на військову службу по мобілізації» вказаний як документ «Для службового користування».

Він визначає військовим комісарам рф проведення призову на військову службу в рамках часткової мобілізації до 300 тис. «нових російських» громадян до 01.06.2024. Ймовірно, влітку вони готуються наступати, — йдеться в повідомленні. Поширити

Варто звернути увагу на те, що документ вступає в дію з 25.03.2024, тобто, одразу після виборів.

Цей наказ є пояснення того, чому Кремлю так важливо провести “вибори” саме на окупованій території України.

Путін хоче, щоб люди з паспортами самі прийшли і проголосували, тим самим автоматично ставши мобілізаційним ресурсом для армії РФ.

Армія РФ готується до нового масштабного наступу

Як попередив нещодавно американський Інститут вивчення війни, російські загарбники мають намір розпочати новий масштабний наступ на вільні українські території уже влітку 2024 року.

Путін хоче скористатися моментом, коли Україна стикнулася з нестачею західної допомоги.

Попри це, якщо ЗСУ все ж отримають необхідну зброю від союзників, тому у Росії буде вкрай мало шансів на успіх.