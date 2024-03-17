Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что, несмотря на угрозы применения ядерного оружия, кремлевский диктатор Владимир Путин очень боится открытого конфликта с НАТО.
Путин боится противостояния с НАТО и прибегает к ядерным угрозам
Каллас отметила, что кремлевский диктатор умеет сеять ужас.
По ее мнению, угрозы Путина следует воспринимать серьезно.
Премьер-министр Эстонии отметила, что кремлевский диктатор уже долгое время угрожает применением ядерного оружия, однако пока это только слова.
Она добавила, что Кремль стремится посеять страх среди западных стран и заставить их прибегать к определенному сдерживанию в собственных ответных действиях.
Что говорят в Украине
По словам президента Владимира Зеленского, так называемые выборы президента в РФ не имеют никакой легитимности, а кремлевский диктатор Владимир Путин должен оказаться на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге.
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