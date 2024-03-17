На днях российский диктатор имитирует очередные выборы. Все в мире поняли, что этот деятель, как уже было часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно.

Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. Нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого.

Спасибо каждому государству, каждому лидеру, всем международным организациям, которые называют и будут называть эти вещи своими именами. Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, есть преступление. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие.

Он боится больше всего одного — справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге. Именно это мы должны обеспечить все в мире, кто ценит жизнь и порядочность