Путин очень боится НАТО – премьер Эстонии Кая Каллас
Категория
Политика
Дата публикации

Путин очень боится НАТО – премьер Эстонии Кая Каллас

Кая Каллас
Читати українською
Источник:  BBC

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что, несмотря на угрозы применения ядерного оружия, кремлевский диктатор Владимир Путин очень боится открытого конфликта с НАТО.

Путин боится противостояния с НАТО и прибегает к ядерным угрозам

Каллас отметила, что кремлевский диктатор умеет сеять ужас.

По ее мнению, угрозы Путина следует воспринимать серьезно.

Премьер-министр Эстонии отметила, что кремлевский диктатор уже долгое время угрожает применением ядерного оружия, однако пока это только слова.

Ему очень хорошо удается сеять страх в наших обществах. Он слушает, чего мы боимся, и если мы боимся ядерной войны, он усугубляет эти страхи. После этого наша общественность хочет удержаться в своих действиях, — объясняет Каллас.

Она добавила, что Кремль стремится посеять страх среди западных стран и заставить их прибегать к определенному сдерживанию в собственных ответных действиях.

Мы тоже должны задуматься о том, чего боится Путин. А он действительно боится войны с НАТО. Он не желает этого. Конечно, мы тоже этого не хотим, — подчеркивает Каллас.

Что говорят в Украине

По словам президента Владимира Зеленского, так называемые выборы президента в РФ не имеют никакой легитимности, а кремлевский диктатор Владимир Путин должен оказаться на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге.

На днях российский диктатор имитирует очередные выборы. Все в мире поняли, что этот деятель, как уже было часто в истории, просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно.

Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. Нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого.

Спасибо каждому государству, каждому лидеру, всем международным организациям, которые называют и будут называть эти вещи своими именами. Все, что Россия делает на оккупированной территории Украины, есть преступление. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие.

Он боится больше всего одного — справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге. Именно это мы должны обеспечить все в мире, кто ценит жизнь и порядочность

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО проанализировали способность РФ атаковать следующие страны
рф
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Financial Times узнало о серьезных проблемах внутри НАТО
НАТО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
НАТО готовится к вероятному отражению нападения со стороны РФ — The Telegraph
Кришьянис Кариньш

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?