Financial Times узнало о серьезных проблемах внутри НАТО

Членам НАТО в Европе не хватает 56 миллиардов евро, чтобы окончательно закрыть целевой показатель расходов на оборону в 2024 году.
НАТО столкнулась с нехваткой финансирования своих оборонных потребностей
Как удалось узнать изданию Financial Times, такие страны ЕС как Италия, Испания, Бельгия, не могут достичь установленных НАТО показателей оборонных расходов на уровне 2% от ВВП.
Кроме того, указано, что именно у них одни из самых высоких показателей государственного долга и бюджетного дефицита.
По словам журналистов, это усугубляет проблему бюджетного давления по увеличению оборонных расходов.
С самой большой проблемой столкнулась Германия, которая в течение 2023 года потратила на 14 миллиардов евро меньше, чем от нее требовали в Альянсе.
Следующими после Германии по величине дефицита следуют:
11 млрд евро в Испании,
10,8 млрд евро в Италии,
4,6 млрд. евро в Бельгии.
Журналисты обращают внимание на то, что указанные государства были среди шести стран ЕС, долг которых в прошлом году превышал 100 процентов ВВП.
Италия также имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в блоке — 7,2%, а расходы на выплату процентов по кредитам в этом году превысят 9% государственных доходов.
Что также важно понимать, страны с высоким уровнем долга и высокими процентными расходами не имеют много возможностей для привлечения новых заимствований, поэтому единственный реальный способ сделать это — сократить расходы в других сферах.
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