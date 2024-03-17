Financial Times узнало о серьезных проблемах внутри НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Financial Times узнало о серьезных проблемах внутри НАТО

НАТО
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Источник:  Financial Times

Членам НАТО в Европе не хватает 56 миллиардов евро, чтобы окончательно закрыть целевой показатель расходов на оборону в 2024 году.

НАТО столкнулась с нехваткой финансирования своих оборонных потребностей

Как удалось узнать изданию Financial Times, такие страны ЕС как Италия, Испания, Бельгия, не могут достичь установленных НАТО показателей оборонных расходов на уровне 2% от ВВП.

Кроме того, указано, что именно у них одни из самых высоких показателей государственного долга и бюджетного дефицита.

По словам журналистов, это усугубляет проблему бюджетного давления по увеличению оборонных расходов.

С самой большой проблемой столкнулась Германия, которая в течение 2023 года потратила на 14 миллиардов евро меньше, чем от нее требовали в Альянсе.

Следующими после Германии по величине дефицита следуют:

  1. 11 млрд евро в Испании,

  2. 10,8 млрд евро в Италии,

  3. 4,6 млрд. евро в Бельгии.

Журналисты обращают внимание на то, что указанные государства были среди шести стран ЕС, долг которых в прошлом году превышал 100 процентов ВВП.

Италия также имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в блоке — 7,2%, а расходы на выплату процентов по кредитам в этом году превысят 9% государственных доходов.

Что также важно понимать, страны с высоким уровнем долга и высокими процентными расходами не имеют много возможностей для привлечения новых заимствований, поэтому единственный реальный способ сделать это — сократить расходы в других сферах.

Проблема дисбаланса финансирования НАТО возникает не первый раз. В прошлом году две трети от общей суммы оборонных расходов НАТО в 1,2 трлн евро приходилось на США, что более чем вдвое превышает сумму в 361 млрд евро, израсходованную членами ЕС, Великобританией и Норвегией вместе взятыми.

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