Когда Россия может напасть на НАТО — данные Business Insider
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Россия может напасть на НАТО — данные Business Insider

армия РФ
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Источник:  Business Insider

Немецкие спецслужбы предупредили официальный Берлин о том, что РФ может начать вторжение на территорию стран НАТО с 2026 года.

Нападение РФ на Альянс вполне возможно

Спецслужбы ФРГ пришли к выводу, что страна-агрессорка Россия уже начала активную подготовку к масштабному конфликту с Западом.

Это утверждение подтверждает стремительная реорганизация вражеской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны.

Кроме того, Россия начала быстро наращивать производство вооружений.

Последнее может привести к тому, что Россия удвоит свою военную мощь в течение следующих пяти лет по сравнению с нынешним днем, особенно в области обычных вооружений. Уже нельзя исключать, что Россия нападет, по крайней мере, на часть территории НАТО с 2026 года, например, на страны Балтии или Финляндии, — сказано в секретном отчете.

В НАТО также понимают, что задумала Россия

Как удалось узнать изданию Business Insider, в штаб-квартире НАТО действительно обеспокоены ростом военной мощи России, однако все еще питают надежду на то, что масштабной войны между РФ и Альянсом удастся избежать.

К примеру, спецслужбы США по состоянию на сегодняшний день не видят опасности нападения России на НАТО и считают, что российским вооруженным силам понадобится еще от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую они имели до вторжения в Украину.

Несмотря на это, оценки рисков отличаются, ведь многие топ-чиновники НАТО считают, что вторжение РФ на территорию Альянса будет сложно избежать.

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