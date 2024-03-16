Когда Россия может напасть на НАТО — данные Business Insider

Немецкие спецслужбы предупредили официальный Берлин о том, что РФ может начать вторжение на территорию стран НАТО с 2026 года.
Нападение РФ на Альянс вполне возможно
Спецслужбы ФРГ пришли к выводу, что страна-агрессорка Россия уже начала активную подготовку к масштабному конфликту с Западом.
Это утверждение подтверждает стремительная реорганизация вражеской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны.
Кроме того, Россия начала быстро наращивать производство вооружений.
В НАТО также понимают, что задумала Россия
Как удалось узнать изданию Business Insider, в штаб-квартире НАТО действительно обеспокоены ростом военной мощи России, однако все еще питают надежду на то, что масштабной войны между РФ и Альянсом удастся избежать.
К примеру, спецслужбы США по состоянию на сегодняшний день не видят опасности нападения России на НАТО и считают, что российским вооруженным силам понадобится еще от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую они имели до вторжения в Украину.
Несмотря на это, оценки рисков отличаются, ведь многие топ-чиновники НАТО считают, что вторжение РФ на территорию Альянса будет сложно избежать.
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