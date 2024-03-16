Коли Росія може напасти на НАТО — дані Business Insider

Німецькі спецслужби попередили офіційний Берлін про те, що РФ може розпочати вторгнення на територію країн НАТО з 2026 року.
Напад РФ на Альянс є цілком можливим
Спецслужби ФРН дійшли висновку, що країна-агресорка Росія уже розпочала активну підготовку до масштабного конфлікту із Заходом.
Це твердження підтверджує стрімка реорганізація ворожої армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни.
Окрім того, РФ почала швидко нарощувати виробництво озброєнь.
У НАТО також розуміють, що замислила Росія
Як вдалося дізнатися виданню Business Insider, у штаб-квартирі НАТО насправді стурбовані зростання військової потужності Росії, однак все ще плекають надію на те, що масштабної війни між РФ та Альянсом вдасться уникнути.
До прикладу, спецслужби США станом на сьогодні не бачать небезпеки нападу Росії на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну.
Попри це, оцінки ризиків різняться, адже чимало топчиновників НАТО вважають, що вторгнення РФ на територію Альянсу буде складно уникнути.
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