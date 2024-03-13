Китай і НАТО обговорили війну в Україні
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Китай і НАТО обговорили війну в Україні

НАТО
нато

Представники Міністерства оборони Китаю та Північноатлантичного Альянсу 13 березня провели в Пекіні вже восьму зустріч у межах військового діалогу з питань політики безпеки.

Китай і НАТО провели військовий діалог

Китайська сторона заявила, що сторони обмінялися думками з питань "оборонної взаємодії між Китаєм і НАТО, а також міжнародної і регіональної ситуації".

В Альянсі вказали, що їхню делегацію очолив директором Відділу безпеки на основі співробітництва генерал-майор Дачіан-Тіберіу Щербан, а з китайського боку — заступник директора Офісу міжнародного військового співробітництва генерал-майором Яо Цінем.

Під час зустрічі обговорювались такі теми, як глобальна і регіональна безпека з акцентом на незаконне вторгнення Росії в Україну, морська безпека і питання, що становлять спільне занепокоєння, — йдеться в заяві НАТО.

Представники Альянсу окремо підкреслили важливість подібних переговорів, які є "цінним форумом для вирішення спільних проблем та інтересів і сприяють прозорості".

Представник Китаю провів переговори у Києві

Спеціальний представник Лі Хуей провів відверті та дружні переговори про китайсько-українські відносини та українську кризу з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, першим віце-прем'єр-міністром та міністром економіки Юлією Свириденко та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, — йдеться в заяві МЗС РФ.

Окрім того, наголошується, що під час зустрічі були присутні посол КНР в Україні Фань Сяньжун, посол України в КНР Павло Рябікін, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук та інші офіційні особи".

За словами пресслужби китайського дипломатичного відомства, увечері 7 березня Лі Хуей завершив свій візит в Україну і поїздом залишив Київ.

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