Глава МЗС України Дмитро Кулеба на полях Мюнхенської конференції з безпеки провів зустріч із очільником зовнішніх справ Китаю Ваном І, пропонуючи Пекіну взяти участь у запланованому саміті миру.

Що відомо про спроби України залучити Китай до участі у саміті миру

Журналісти видання зазначають, що Україна наполягає на тому, щоб глобальний саміт миру пройшов вже у березні цього року.

У публікації підкреслюється, що через проблему щодо участі низки світових лідерів, скоріш за все, терміни проведення саміту будуть перенесені на квітень або травень.

Зокрема, майданчиком для проведення саміту прагне стати Швейцарія.

Зазначається, що швейцарські дипломати вже налагодили зв’язки із колегами з Китаю та інших країн, намагаючись з’ясувати в них наявність інтересу щодо участі.

Крім того, Китай разом з низкою інших країн хочуть, щоб участь в глобальному саміті миру взяла і Росія, але проти цього виступає Україна.

Що відомо про розмову Кулеби з Ваном І

Під час зустрічі очільника МЗС України з колегою з КНР обговорювались двосторонні відносини та шляхи до врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни.

Кулеба зустрівся з китайським колегою, щоб обговорити низку питань, зокрема:

двосторонні відносини,

торгівлю;

необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні.

Очільник МЗС України поінформував Ван Ї про бачення України майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

Під час перемовин міністри погодилися із необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на усіх рівнях і продовжувати діалог.