Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с главой внешних дел Китая Ваном I, предлагая Пекину принять участие в запланированном саммите мира.

Что известно о попытках Украины привлечь Китай к участию в саммите мира

Журналисты издания отмечают, что Украина настаивает на том, чтобы глобальный саммит мира прошел уже в марте этого года.

В публикации подчеркивается, что из-за проблемы участия ряда мировых лидеров, скорее всего, сроки проведения саммита будут перенесены на апрель или май.

В частности, площадкой для проведения саммита стремится стать Швейцария.

Отмечается, что швейцарские дипломаты уже установили связи с коллегами из Китая и других стран, пытаясь выяснить у них наличие интереса к участию.

Кроме того, Китай вместе с рядом других стран хотят, чтобы участие в глобальном саммите мира приняла и Россия, но против этого выступает Украина.

Что известно о разговоре о Кулебе с Ваном I

Во время встречи главы МИД Украины с коллегой из КНР обсуждались двусторонние отношения и пути урегулирования развязанной Россией преступной войны.

Кулеба встретился с китайским коллегой, чтобы обсудить ряд вопросов, в частности:

двусторонние отношения,

торговлю;

необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.

Глава МИД Украины проинформировал Ван И о видении Украины предстоящего Саммита глобального мира в Швейцарии.

В ходе переговоров министры согласились с необходимостью поддерживать украино-китайские контакты на всех уровнях и продолжать диалог.