Китай и НАТО обсудили войну в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Китай и НАТО обсудили войну в Украине

НАТО
НАТО
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Представители Министерства обороны Китая и Североатлантического Альянса 13 марта провели в Пекине уже восьмую встречу в рамках военного диалога по вопросам политики безопасности.

Китай и НАТО провели военный диалог

Китайская сторона заявила, что стороны обменялись мнениями по "оборонному взаимодействию между Китаем и НАТО, а также международной и региональной ситуации".

В Альянсе указали, что их делегацию возглавил директором Отдела безопасности на основе сотрудничества генерал-майор Дачиан-Тибериу Щербан, а с китайской стороны — заместитель директора Офиса международного военного сотрудничества генерал-майором Яо Цинем.

В ходе встречи обсуждались такие темы, как глобальная и региональная безопасность с акцентом на незаконное вторжение России в Украину, морская безопасность и вопросы, представляющие общую обеспокоенность, говорится в заявлении НАТО.

Представители НАТО отдельно подчеркнули важность подобных переговоров, которые являются "ценным форумом для решения общих проблем и интересов и способствуют прозрачности".

Представитель Китая провел переговоры в Киеве

Специальный представитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, — говорится в заявлении МИД РФ .

Кроме того, отмечается, что во время встречи присутствовали посол КНР в Украине Фань Сяньжун, посол Украины в КНР Павел Рябикин, замминистра энергетики Светлана Гринчук и другие официальные лица.

По словам пресс-службы китайского дипломатического ведомства, вечером 7 марта Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и на поезде покинул Киев.

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