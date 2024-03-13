Китай и НАТО обсудили войну в Украине

Представители Министерства обороны Китая и Североатлантического Альянса 13 марта провели в Пекине уже восьмую встречу в рамках военного диалога по вопросам политики безопасности.
Китай и НАТО провели военный диалог
Китайская сторона заявила, что стороны обменялись мнениями по "оборонному взаимодействию между Китаем и НАТО, а также международной и региональной ситуации".
В Альянсе указали, что их делегацию возглавил директором Отдела безопасности на основе сотрудничества генерал-майор Дачиан-Тибериу Щербан, а с китайской стороны — заместитель директора Офиса международного военного сотрудничества генерал-майором Яо Цинем.
Представители НАТО отдельно подчеркнули важность подобных переговоров, которые являются "ценным форумом для решения общих проблем и интересов и способствуют прозрачности".
Представитель Китая провел переговоры в Киеве
Специальный представитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе с главой Офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, — говорится в заявлении МИД РФ .
Кроме того, отмечается, что во время встречи присутствовали посол КНР в Украине Фань Сяньжун, посол Украины в КНР Павел Рябикин, замминистра энергетики Светлана Гринчук и другие официальные лица.
По словам пресс-службы китайского дипломатического ведомства, вечером 7 марта Ли Хуэй завершил свой визит в Украину и на поезде покинул Киев.
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