Президент Румунії висунув свою кандидатуру на посаду генсека НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про наміри балотуватись на посаду генерального секретаря НАТО.
Що відомо про бажання президента Румунії очолити НАТО
Він підкреслив, що 20 років тому Румунія стала членом НАТО, яке упродовж 75 років просуває демократію і свободу і створило велику мережу партнерів.
Йоганніс підкреслив, що ключовими цінностями НАТО є верховенство закону, повага до основних прав і свобод, що дало змогу партнерам по Альянсу консолідувати власні демократичні сили.
Він додав, що через агресію Росії проти України масштабний конфлікт на території Європи став реальністю.
Йоганніс вважає Росію довгостроковою загрозою для країн ЄС.
Також він додав, що кордони НАТО набувають першорядного значення, і зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом.
Йоганніс запевнив, що Румунія довела, що вона є оплотом стабільності та безпеки в регіоні.
Країна ініціювала національний пакт з усіма сторонами про виділення 2% ВВП на оборону, і тепер Бухарест досяг 2,5% ВВП.
Що відомо про готовність НАТО до загрози з боку Росії
За словами заступника начальника Генштабу армії Польщі генерала Кароля Димановського, у разі загрози з боку Росії кількість військових НАТО на території країни може стрімко зрости.
Димановський підкреслив, що наразі на території Польщі перебувають кілька тисяч військових армії США.
Відповідаючи на запитання, чи можливе збільшення чисельності американських військ у Польщі до 100 тис осіб, генерал сказав, що це реалістичний сценарій.
При цьому він зазначив, що 300 тис військовослужбовців НАТО вже перебувають у стані підвищеної бойової готовності.
За словами Димановського, "солдати прибуватимуть у країну, що перебуває під загрозою, ще до початку війни".
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