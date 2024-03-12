Президент Румунії висунув свою кандидатуру на посаду генсека НАТО

Що відомо про бажання президента Румунії очолити НАТО

Я вирішив узяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО, - зазначив Йоганніс. Поширити

Він підкреслив, що 20 років тому Румунія стала членом НАТО, яке упродовж 75 років просуває демократію і свободу і створило велику мережу партнерів.

Йоганніс підкреслив, що ключовими цінностями НАТО є верховенство закону, повага до основних прав і свобод, що дало змогу партнерам по Альянсу консолідувати власні демократичні сили.

Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії, - підкреслив президент Румунії. Поширити

Він додав, що через агресію Росії проти України масштабний конфлікт на території Європи став реальністю.

Йоганніс вважає Росію довгостроковою загрозою для країн ЄС.

Також він додав, що кордони НАТО набувають першорядного значення, і зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом.

Йоганніс запевнив, що Румунія довела, що вона є оплотом стабільності та безпеки в регіоні.

Країна ініціювала національний пакт з усіма сторонами про виділення 2% ВВП на оборону, і тепер Бухарест досяг 2,5% ВВП.

Що відомо про готовність НАТО до загрози з боку Росії

За словами заступника начальника Генштабу армії Польщі генерала Кароля Димановського, у разі загрози з боку Росії кількість військових НАТО на території країни може стрімко зрости.

Димановський підкреслив, що наразі на території Польщі перебувають кілька тисяч військових армії США.

Їх кілька тисяч. Вони регулярно тренуються разом із нами. Нагадаю, що США та інші союзники підтримують нас і в інших сферах: у повітрі, на морі, у космосі та в кібербезпеці, - зазначив заступник глави Генштабу армії Польщі. Поширити

Відповідаючи на запитання, чи можливе збільшення чисельності американських військ у Польщі до 100 тис осіб, генерал сказав, що це реалістичний сценарій.

Такою є передумова останніх планів НАТО, які були схвалені на політичному рівні на нещодавньому саміті у Вільнюсі. Досі у складі контингенту НАТО було 40 тисяч солдатів, тепер їх буде 300 тис, - підкреслив Димановський. Поширити

При цьому він зазначив, що 300 тис військовослужбовців НАТО вже перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

За словами Димановського, "солдати прибуватимуть у країну, що перебуває під загрозою, ще до початку війни".