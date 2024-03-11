Введення західних військ в Україну. Президент Чехії звернувся до НАТО

Лідер Чехії Петр Павел звертає увагу членів НАТО на те, що потенційна присутність їхніх військ на території України не порушуватиме жодних міжнародних норм, а це означає, що таку ідею варто розглянути.

Чехія підтримує введення західних військ в Україну

Як зазначив чеський лідер, вкрай важливо чітко розрізняти розгортання бойових військ і можливе залучення військ до певної "допоміжної" діяльності, яку Альянс може здійснити.

Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча і в набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на території України діяла тренувальна місія НАТО, яка свого часу включала понад 15 країн і налічувала близько 1000 осіб. Петр Павел Президент Чехії

Петр Павел також звернув увагу на те, що з точки зору міжнародного права і Статуту ООН, "ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО" допомагати в роботі в Україні.

Чехія може відправити своїх солдатів в Україну

Журналісти поцікавилися у президента Чехії, чи підтримав би він залучення військ НАТО для безпосередньої підтримки України на її території.

За словами політика, він позитивно оцінює такий розвиток подій, особливо якщо інші члени НАТО також підтримають цю ідею.

Замість того, щоб тренувати українських солдатів на території країн-членів НАТО і перекидати тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато логічніше перекинути кілька десятків інструкторів на українську територію і там тренувати українських солдатів, — пояснив свою позицію Петр Павел. Поширити

Варто зазначити, що цю ідею також наразі підтримують Франція, Естонія, Канада та Литва.