Американське видання Business Insider із посиланням на російський журнал “Военная мысль” звертає увагу на визнання росіян про нездатність відбити гепотетичний напад з боку НАТО.

У РФ не готові до відбиття атаки з боку НАТО

У матеріалі російського видання, на який посилаються американські журналісти, розглядається сценарій гепотетичної ворожої ракетної атаки по стратегічних об’єктах на території РФ.

Зазначається, що у разі масованої ракетної атаки з боку гіпотетичного ворога по об’єктах на території РФ російська армія може у відповідь застосувати ядерну зброю.

Автори матеріалу російського видання рекомендують розширити місії та оснащення Повітряно-космічних сил РФ.

Що вимагають в Росії для захисту від ймовірних атак з боку НАТО

Російські військові експерти, серед іншого, вимагають розробки більш досконалих БпЛА, та інших озброєнь, а також автоматизованої системи управління вогнем.

Окрім цього рекомендується вдосконалити діяльність розвідки, авіації, посилити захист військових аеродромів та інших об’єктів військової інфраструктури.

Журналісти Business Insider пов’язують матеріал російського видання із проведенням НАТО масштабних навчань "Північна відповідь 2024".

В 11-денних маневрах на території Норвегії, Швеції та Фінляндії беруть участь понад 20 тис військовослужбовців, 50 кораблів і 100 літаків.

Журналісти американського видання також зазначають, що незважачи на певні успіхи Повітряних сил окупаційної армії РФ в Україні у підтримці наземних військ, загалом ВПС РФ продемонстрували власну разючу неефективність.