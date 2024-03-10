В РФ признали неспособность воевать с НАТО – Business Insider
Категория
Мир
Дата публикации

В РФ признали неспособность воевать с НАТО – Business Insider

Военные НАТО
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Источник:  Business Insider

Американское издание Business Insider со ссылкой на российский журнал "Военная мысль" обращает внимание на признание россиян о неспособности отразить гепотетическое нападение со стороны НАТО.

В РФ не готовы к отражению атаки со стороны НАТО

В материале российского издания, на который ссылаются американские журналисты, рассматривается сценарий вражеской гепотетической ракетной атаки по стратегическим объектам на территории РФ.

Отмечается, что в случае массированной ракетной атаки со стороны гипотетического врага по объектам на территории РФ российская армия может в ответ на применение ядерного оружия.

Авторы материала российского издания рекомендуют расширить миссии и оснащение Воздушно-космических сил РФ.

Что требует в России для защиты от вероятных атак со стороны НАТО

Российские военные эксперты, среди прочего, требуют разработки более совершенных БПЛА и других вооружений, а также автоматизированной системы управления огнем.

Кроме того, рекомендуется усовершенствовать деятельность разведки, авиации, усилить защиту военных аэродромов и других объектов военной инфраструктуры.

Журналисты Business Insider связывают материал российского издания с проведением НАТО масштабных учений "Северный ответ 2024 года".

В 11-дневных маневрах на территории Норвегии, Швеции и Финляндии принимают участие более 20 тыс. военнослужащих, 50 кораблей и 100 самолетов.

Журналисты американского издания также отмечают, что, несмотря на определенные успехи Воздушных сил оккупационной армии РФ в Украине в поддержке наземных войск, в целом ВВС РФ продемонстрировали собственную поразительную неэффективность.

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