Американское издание Business Insider со ссылкой на российский журнал "Военная мысль" обращает внимание на признание россиян о неспособности отразить гепотетическое нападение со стороны НАТО.
В РФ не готовы к отражению атаки со стороны НАТО
В материале российского издания, на который ссылаются американские журналисты, рассматривается сценарий вражеской гепотетической ракетной атаки по стратегическим объектам на территории РФ.
Отмечается, что в случае массированной ракетной атаки со стороны гипотетического врага по объектам на территории РФ российская армия может в ответ на применение ядерного оружия.
Авторы материала российского издания рекомендуют расширить миссии и оснащение Воздушно-космических сил РФ.
Что требует в России для защиты от вероятных атак со стороны НАТО
Российские военные эксперты, среди прочего, требуют разработки более совершенных БПЛА и других вооружений, а также автоматизированной системы управления огнем.
Кроме того, рекомендуется усовершенствовать деятельность разведки, авиации, усилить защиту военных аэродромов и других объектов военной инфраструктуры.
Журналисты Business Insider связывают материал российского издания с проведением НАТО масштабных учений "Северный ответ 2024 года".
В 11-дневных маневрах на территории Норвегии, Швеции и Финляндии принимают участие более 20 тыс. военнослужащих, 50 кораблей и 100 самолетов.
Журналисты американского издания также отмечают, что, несмотря на определенные успехи Воздушных сил оккупационной армии РФ в Украине в поддержке наземных войск, в целом ВВС РФ продемонстрировали собственную поразительную неэффективность.
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