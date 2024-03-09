Европейские дипломаты считают возможным выход США из НАТО при Трампе-президенте

Дипломаты стран-членов НАТО считают, что Европе нужно готовиться к возможному выходу США из Альянса в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом на пост президента.

Европе нужно готовиться к вероятному выходу США из НАТО

Перспектива возвращения Трампа к власти после выборов в США вызывает беспокойство в Европе по поводу продолжения американской поддержки Украины и союзников по НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph.

Так, дипломаты в странах НАТО считают, что европейским столицам необходимо подготовить план и пересмотреть свой текущий оборонный потенциал.

Один европейский дипломат сказал The Telegraph, что скандальные заявления Трампа, в частности об отказе помогать союзникам в случае нападения РФ, вызывают "беспокойство".

Никто не знает, что он собирается делать дальше, — сказал дипломат, добавив, что страны НАТО должны разработать сценарий для ослабления зависимости альянса от США.

Дипломат из другой страны НАТО заявил, что таким странам, как Британия, следует еще больше управлять европейской безопасностью, поскольку возможный выход США из НАТО создаст "огромный пробел".

Третий дипломат, с которым пообщался The Telegraph, увидел позитив в опасении выхода США из НАТО.

По его мнению, такая неопределенность заставит европейские страны "больше думать о собственном оборонном планировании — адекватно ли оно или нет?".

Выборы в США и возможность возвращения Трампа

В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. За пост президента, скорее всего, будут соревноваться действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп. Последний стал единственным кандидатом от Республиканской партии по результату праймериз.

Однако Трамп не только сумел расправиться с конкурентами внутри своей партии, но и демонстрирует уверенное, в несколько процентов преимущество уже над Джо Байденом.

Что еще важнее — Трамп не просто обгоняет Байдена по уровню общенародной поддержки, а еще и опережает того фактически во всех "колеблющихся" штатах, которые при американской системе выборов как раз и определяют победителя.