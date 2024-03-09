Байден отреагировал на вызов Трампа о проведении дебатов

Президент США Джо Байден отказался обещать, что примет участие в дебатах с кандидатом на выборах от республиканцев Трамом, заявив, что это будет зависеть от действий его предполагаемого оппонента.
Что сказал Байден по вызову Трампа на дебаты
Бывший президент заявил, что готов принять участие в дебатах, организованных внепартийной комиссией по президентским дебатам, которая наблюдает за их проведением за последние три десятилетия.
Что известно о вызове Трампа
Дональд Трамп вызвал президента США Джо Байдена на дебаты перед выборами в ноябре, несмотря на то, что раньше сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.
При этом ранее Трамп пять раз проигнорировал дебаты с конкурентами-республиканцами во время праймериз даже несмотря на то, что его оппонент Крис Кристи назвал экспрезидента "цыпленком" за избежание дискуссий.
У Байдена призыв Трампа назвали попыткой расширить свою аудиторию.
Комиссия по президентским дебатам уже объявила даты дебатов для кандидатов в президенты в сентябре и октябре, а также дату дебатов для кандидатов в вице-президенты.
5 ноября 2024 года в США должны пройти 60-е в истории выборы президента. Американцы будут выбирать 47-го президента.
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