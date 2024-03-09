Байден отреагировал на вызов Трампа о проведении дебатов

Президент США Джо Байден отказался обещать, что примет участие в дебатах с кандидатом на выборах от республиканцев Трамом, заявив, что это будет зависеть от действий его предполагаемого оппонента.

Что сказал Байден по вызову Трампа на дебаты

Это зависит от его поведения. Джо Байден Президент США

Бывший президент заявил, что готов принять участие в дебатах, организованных внепартийной комиссией по президентским дебатам, которая наблюдает за их проведением за последние три десятилетия.

Что известно о вызове Трампа

Дональд Трамп вызвал президента США Джо Байдена на дебаты перед выборами в ноябре, несмотря на то, что раньше сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсудили вопросы, которые так жизненно важны для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам в любое время, где угодно, в любом месте!, — заявил Дональд Трамп. Поделиться

При этом ранее Трамп пять раз проигнорировал дебаты с конкурентами-республиканцами во время праймериз даже несмотря на то, что его оппонент Крис Кристи назвал экспрезидента "цыпленком" за избежание дискуссий.

У Байдена призыв Трампа назвали попыткой расширить свою аудиторию.

Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и пытается расширить свою привлекательность за пределы базы MAGA. И это разговор, который мы проведем в подходящий момент этого цикла. Если он так отчаянно хочет увидеть президента Байдена в прайм-тайме, ему не нужно ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр State of the Union, — сказал спикер кампании Байдена Майкл Тайлер. Поделиться

Комиссия по президентским дебатам уже объявила даты дебатов для кандидатов в президенты в сентябре и октябре, а также дату дебатов для кандидатов в вице-президенты.