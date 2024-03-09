Байден відреагував на виклик Трампа про проведення дебатів

Президент США Джо Байден відмовився обіцяти, що візьме участь у дебатах з кандидатом на виборах від республіканців Трамом, заявивши, що це залежатиме від дій його ймовірного опонента.

Що сказав Байден на виклик Трампа на дебати

Це залежить від його поведінки. Джо Байден Президент США

Колишній президент заявив, що готовий взяти участь у дебатах, організованих позапартійною комісією з президентських дебатів, яка наглядає за їхнім проведенням протягом останніх трьох десятиліть.

Що відомо про виклик Трампа

Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорили питання, які є такими життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів будь-коли, будь-де, в будь-якому місці!, — заявив Дональд Трамп. Поширити

При цьому раніше Трамп пʼять разів проігнорував дебати з конкурентами-республіканцями під час праймеріз навіть попри те, що його опонент Кріс Крісті назвав експрезидента “курчам” за уникнення дискусій.

У Байдена заклик Трампа назвали намаганням розширити свою аудиторію.

Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA [прихильники лозунгу Трампа Make America Great Again]. І це розмова, яку ми проведемо у відповідний момент цього циклу. Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union, — сказав речник кампанії Байдена Майкл Тайлер. Поширити

Комісія з президентських дебатів уже оголосила дати дебатів для кандидатів у президенти у вересні та жовтні, а також дату дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.