Байден відреагував на виклик Трампа про проведення дебатів

Президент США Джо Байден відмовився обіцяти, що візьме участь у дебатах з кандидатом на виборах від республіканців Трамом, заявивши, що це залежатиме від дій його ймовірного опонента.
Що сказав Байден на виклик Трампа на дебати
Колишній президент заявив, що готовий взяти участь у дебатах, організованих позапартійною комісією з президентських дебатів, яка наглядає за їхнім проведенням протягом останніх трьох десятиліть.
Що відомо про виклик Трампа
Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.
При цьому раніше Трамп пʼять разів проігнорував дебати з конкурентами-республіканцями під час праймеріз навіть попри те, що його опонент Кріс Крісті назвав експрезидента “курчам” за уникнення дискусій.
У Байдена заклик Трампа назвали намаганням розширити свою аудиторію.
Комісія з президентських дебатів уже оголосила дати дебатів для кандидатів у президенти у вересні та жовтні, а також дату дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.
5 листопада 2024 року у США мають відбутися 60-ті в історії вибори президента. Американці обиратимуть 47-го президента.
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