Європейські дипломати вважають можливим вихід США з НАТО при Трампі-президенті

Дипломати країн-членів НАТО вважають, що Європі потрібно готуватися до можливого виходу США з Альянсу у разі повернення Дональда Трампа в Білий дім на посаду президента.

Європі потрібно готуватися до ймовірного виходу США з НАТО

Перспектива повернення Трампа до влади після виборів в США викликає занепокоєння в Європі щодо продовження американської підтримки України та союзників по НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph.

Так, дипломати в країнах НАТО вважають, що європейським столицям необхідно підготувати план та переглянути свій поточний оборонний потенціал.

Один європейський дипломат сказав The Telegraph, що скандальні заяви Трампа, зокрема про відмову допомагати союзникам у випадку нападу РФ, викликають "занепокоєння".

Ніхто не знає, що він збирається робити далі, — сказав дипломат, додавши, що країни НАТО повинні розробити сценарій для послаблення залежності альянсу від США.

Дипломат з іншої країни НАТО заявив, що таким країнам, як Британія, слід ще більше керувати європейською безпекою, оскільки можливий вихід США з НАТО створить "величезну прогалину".

Третій дипломат, з яким поспілкувався The Telegraph, побачив позитив в побоюванні виходу США з НАТО.

На його думку, така невизначеність змусить європейські країни "більше думати про власне оборонне планування — адекватне воно чи ні?".

Вибори в США та можливість повернення Трампа

У листопаді цього року в США відбудуться президентські вибори. За посаду президента найімовірніше будуть змагатися чинний президент Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп. Останній став єдиним кандидатом від Республіканської партії за результатом праймеріз.

Однак, Трамп не тільки зумів розправитися з конкурентами всередині своєї партії, а й демонструє впевнену, у кілька відсотків перевагу вже над Джо Байденом.

Що ще важливіше — Трамп не просто обганяє Байдена за рівнем загальнонародної підтримки, а ще й випереджає того фактично у всіх штатах, що "вагаються", які за американської системи виборів якраз і визначають переможця.