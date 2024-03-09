Байден розкритикував зустріч Трампа з прем'єром Угорщини

Президент США Джо Байден розкритикував свого суперника на виборах Дональда Трампа за зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном у Флориді в п'ятницю.

Як Байден відреагував на зустріч Трампа з Орбаном

Знаєте, з ким він (Трамп) сьогодні зустрічається в Мар-а-Лаго? Орбан з Угорщини, який категорично заявив, що не думає, що демократія працює, і шукає диктатуру", - заявив Байден під час виступу.

Він також зазначив, що виступає за майбутнє, "в якому ми будемо захищати демократію, а не применшувати її".

Зустріч Орбана і Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп зустрівся у своїй резиденції Мар-а-Лаго, що розташована у Флориді, з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Під час зустрічі Трамп показав угорському політику будинок, запросив на концерт, а також назвав його "наймудрішим, найкращим і фантастичним лідером".

Прем'єр-міністр Угорщини під час свого візиту до США не захотів зустрітися з президентом Джо Байденом. За його словами, в Угорщині сподіваються, що на виборах переможе Трамп, адже він нібито швидко може домовитися про закінчення війни в Україні.

Bloomberg пише, що зустріч є зухвалим актом Трампа всього через день після того, як президент Джо Байден у своїй промові про стан країни звинуватив Трампа та республіканців у тому, що вони відвернулися від демократичних ідеалів, блокуючи додаткову допомогу Україні.

Раніше Байден розкритикував заплановану зустріч на політичному мітингу у Філадельфії, заявивши, що Орбан «не вважає, що демократія працює» і «шукає диктатури».

Після зустрічі Орбан закликав Трампа повернутися на пост президента США.