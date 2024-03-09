Орбан після зустрічі з Трампом попросив його "повернутися й принести мир"

Колишній президент США Дональд Трамп 8 березня прийняв у своїй резиденції у Флориді прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Зустріч Трампа та Орбана
Трамп провів Орбану екскурсію Орбану своєю резиденцією в Мар-а-Лаго та похвалив його як «фантастичного лідера».
Орбан «не суперечлива фігура, тому що він каже: «Так воно і буде», і на цьому все закінчиться», — пожартував Трамп, згідно з відеозаписом події, що опублікував Орбан в Instagram.
Трамп організував Орбану вечерю з колишньою першою леді Меланією Трамп, годинну зустріч зі старшими помічниками та виступ музичного гурту.
Що означає зустріч Трампа з Орбаном
Bloomberg пише, що зустріч є зухвалим актом Трампа всього через день після того, як президент Джо Байден у своїй промові про стан країни звинуватив Трампа та республіканців у тому, що вони відвернулися від демократичних ідеалів, блокуючи додаткову допомогу Україні.
Раніше Байден розкритикував заплановану зустріч на політичному мітингу у Філадельфії, заявивши, що Орбан «не вважає, що демократія працює» і «шукає диктатури».
Після зустрічі Орбан закликав Трампа повернутися на пост президента США.
У своєму відео в Facebook прем'єр Угорщини заявив, що за президентства Трампа у 2017-2021 роках був мир на Близькому Сході, а також в Україні.
За словами Орбана, зараз в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році.
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