Орбан після зустрічі з Трампом попросив його "повернутися й принести мир"

Зустріч Трампа та Орбана

Трамп провів Орбану екскурсію Орбану своєю резиденцією в Мар-а-Лаго та похвалив його як «фантастичного лідера».

Орбан «не суперечлива фігура, тому що він каже: «Так воно і буде», і на цьому все закінчиться», — пожартував Трамп, згідно з відеозаписом події, що опублікував Орбан в Instagram.

Вірно? Він бос. Ні, він чудовий лідер, фантастичний лідер, — сказав Трамп про Орбана. Дональд Трамп Колишній президент США

Трамп організував Орбану вечерю з колишньою першою леді Меланією Трамп, годинну зустріч зі старшими помічниками та виступ музичного гурту.

Що означає зустріч Трампа з Орбаном

Bloomberg пише, що зустріч є зухвалим актом Трампа всього через день після того, як президент Джо Байден у своїй промові про стан країни звинуватив Трампа та республіканців у тому, що вони відвернулися від демократичних ідеалів, блокуючи додаткову допомогу Україні.

Раніше Байден розкритикував заплановану зустріч на політичному мітингу у Філадельфії, заявивши, що Орбан «не вважає, що демократія працює» і «шукає диктатури».

Після зустрічі Орбан закликав Трампа повернутися на пост президента США.

Нам потрібні лідери у світі, яких поважають та які можуть принести мир. Він – один з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте! — написав Орбан у Twitter (X). Поширити

У своєму відео в Facebook прем'єр Угорщини заявив, що за президентства Трампа у 2017-2021 роках був мир на Близькому Сході, а також в Україні.

За словами Орбана, зараз в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році.