Орбан після зустрічі з Трампом попросив його "повернутися й принести мир"
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан після зустрічі з Трампом попросив його "повернутися й принести мир"

Трамп і Орбан
Джерело:  Bloomberg

Колишній президент США Дональд Трамп 8 березня прийняв у своїй резиденції у Флориді прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Зустріч Трампа та Орбана

Трамп провів Орбану екскурсію Орбану своєю резиденцією в Мар-а-Лаго та похвалив його як «фантастичного лідера».

Орбан «не суперечлива фігура, тому що він каже: «Так воно і буде», і на цьому все закінчиться», — пожартував Трамп, згідно з відеозаписом події, що опублікував Орбан в Instagram.

Вірно? Він бос. Ні, він чудовий лідер, фантастичний лідер, — сказав Трамп про Орбана.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колишній президент США

Трамп організував Орбану вечерю з колишньою першою леді Меланією Трамп, годинну зустріч зі старшими помічниками та виступ музичного гурту.

Що означає зустріч Трампа з Орбаном

Bloomberg пише, що зустріч є зухвалим актом Трампа всього через день після того, як президент Джо Байден у своїй промові про стан країни звинуватив Трампа та республіканців у тому, що вони відвернулися від демократичних ідеалів, блокуючи додаткову допомогу Україні.

Раніше Байден розкритикував заплановану зустріч на політичному мітингу у Філадельфії, заявивши, що Орбан «не вважає, що демократія працює» і «шукає диктатури».

Після зустрічі Орбан закликав Трампа повернутися на пост президента США.

Нам потрібні лідери у світі, яких поважають та які можуть принести мир. Він – один з них! Поверніться і принесіть нам мир, пане президенте! — написав Орбан у Twitter (X).

У своєму відео в Facebook прем'єр Угорщини заявив, що за президентства Трампа у 2017-2021 роках був мир на Близькому Сході, а також в Україні.

За словами Орбана, зараз в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан зробив нову скандальну заяву щодо України
Орбан
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп зустрівся з Ілоном Маском на тлі пошуку грошей для своєї президентської кампанії — NYT
Дональд Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп викликав Байдена на дебати
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?