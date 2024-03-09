Орбан после встречи с Трампом попросил его "вернуться и принести мир"

Бывший президент США Дональд Трамп 8 марта принял в своей резиденции во Флориде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Встреча Трампа и Орбана

Трамп провел Орбану экскурсию по Орбану своей резиденцией в Мар-а-Лаго и похвалил его как «фантастического лидера».

Орбан "не противоречивая фигура, потому что он говорит: "Так оно и будет", и на этом все закончится", — пошутил Трамп, согласно видеозаписи события, опубликованной Орбаном в Instagram.

Верно? Он босс. Нет, он отличный лидер, фантастический лидер, — сказал Трамп об Орбане. Дональд Трамп Бывший президент США

Трамп организовал Орбану ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, часовую встречу со старшими помощниками и выступление музыкальной группы.

Что означает встреча Трампа с Орбаном

Bloomberg пишет, что встреча является дерзким актом Трампа всего через день после того, как президент Джо Байден в своей речи о состоянии страны обвинил Трампа и республиканцев в том, что они отвернулись от демократических идеалов, блокируя дополнительную помощь Украине.

Ранее Байден подверг критике запланированную встречу на политическом митинге в Филадельфии, заявив, что Орбан «не считает, что демократия работает» и «ищет диктатуры».

После встречи Орбан призвал Трампа вернуться на пост президента США.

Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и могут принести мир. Он — один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент! — написал Орбан в Twitter (X). Поделиться

В своем видео в Facebook премьер Венгрии заявил, что при президентстве Трампа в 2017-2021 годах был мир на Ближнем Востоке, а также в Украине.

По словам Орбана, сейчас в Украине не было бы войны, если бы Трампа переизбрали в 2020 году.