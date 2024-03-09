Орбан после встречи с Трампом попросил его "вернуться и принести мир"

Бывший президент США Дональд Трамп 8 марта принял в своей резиденции во Флориде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Встреча Трампа и Орбана
Трамп провел Орбану экскурсию по Орбану своей резиденцией в Мар-а-Лаго и похвалил его как «фантастического лидера».
Орбан "не противоречивая фигура, потому что он говорит: "Так оно и будет", и на этом все закончится", — пошутил Трамп, согласно видеозаписи события, опубликованной Орбаном в Instagram.
Трамп организовал Орбану ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, часовую встречу со старшими помощниками и выступление музыкальной группы.
Что означает встреча Трампа с Орбаном
Bloomberg пишет, что встреча является дерзким актом Трампа всего через день после того, как президент Джо Байден в своей речи о состоянии страны обвинил Трампа и республиканцев в том, что они отвернулись от демократических идеалов, блокируя дополнительную помощь Украине.
Ранее Байден подверг критике запланированную встречу на политическом митинге в Филадельфии, заявив, что Орбан «не считает, что демократия работает» и «ищет диктатуры».
После встречи Орбан призвал Трампа вернуться на пост президента США.
В своем видео в Facebook премьер Венгрии заявил, что при президентстве Трампа в 2017-2021 годах был мир на Ближнем Востоке, а также в Украине.
По словам Орбана, сейчас в Украине не было бы войны, если бы Трампа переизбрали в 2020 году.
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