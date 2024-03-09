Байден подверг критике встречу Трампа с премьером Венгрии

Президент США Джо Байден подверг критике своего соперника на выборах Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном во Флориде в пятницу.

Как Байден отреагировал на встречу Трампа с Орбаном

Знаете, с кем он (Трамп) сегодня встречается в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, категорически заявивший, что не думает, что демократия работает, и ищет диктатуру", - заявил Байден во время выступления.

Он также отметил, что выступает за будущее, "в котором мы будем защищать демократию, а не умалять ее".

Встреча Орбана и Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своей резиденции Мар-а-Лаго в Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время встречи Трамп показал венгерскому политику дом, пригласил на концерт, а также назвал его "самым мудрым, лучшим и фантастическим лидером".

Премьер-министр Венгрии во время своего визита в США не захотел встретиться с президентом Джо Байденом. По его словам, в Венгрии надеются, что на выборах победит Трамп, ведь он якобы может быстро договориться об окончании войны в Украине.

Bloomberg пишет, что встреча является дерзким актом Трампа всего через день после того, как президент Джо Байден в своей речи о состоянии страны обвинил Трампа и республиканцев в том, что они отвернулись от демократических идеалов, блокируя дополнительную помощь Украине.

Ранее Байден подверг критике запланированную встречу на политическом митинге в Филадельфии, заявив, что Орбан «не считает, что демократия работает» и «ищет диктатуры».

После встречи Орбан призвал Трампа вернуться на пост президента США.