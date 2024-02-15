Будет ли большое наступление России в Украине весной - прогноз НАТО

Недавно в СМИ распространили информацию, что россияне готовят большое наступление на Харьков. Как видим, этого не произошло, и пока оккупанты сосредоточены на Авдеевке.
В НАТО не прогнозируют наступления РФ в Украине весной
Аналитики Североатлантического альянса считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украину в ближайшие месяцы.
По словам источника, НАТО не видит ни возможности, ни подготовки к нападению со стороны РФ.
Ключевым условием для значительного наступления РФ в Альянсе считают проведение мобилизации в объемах, существенно выше нынешних, а этот процесс требует времени и пока не запущен.
Где может произойти новое наступление армии РФ
О ситуации на фронте рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.
Он озвучил прогноз, что вскоре противник попытается добиться успехов в направлении деоккупированного села Роботино.
Он также обратил внимание на населенный пункт Роботино.
Что важно понимать, Роботинский выступ, южнее города Орехов, — это деоккупированные летом территории.
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