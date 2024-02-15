Будет ли большое наступление России в Украине весной - прогноз НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Будет ли большое наступление России в Украине весной - прогноз НАТО

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Источник:  Украинская правда

Недавно в СМИ распространили информацию, что россияне готовят большое наступление на Харьков. Как видим, этого не произошло, и пока оккупанты сосредоточены на Авдеевке.

В НАТО не прогнозируют наступления РФ в Украине весной

Аналитики Североатлантического альянса считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украину в ближайшие месяцы.

По словам источника, НАТО не видит ни возможности, ни подготовки к нападению со стороны РФ.

Какова тактическая ситуация сейчас, кажется маловероятным, что Россия весной сможет начать значительную наступательную операцию, — заявил представитель руководства Альянса.

Ключевым условием для значительного наступления РФ в Альянсе считают проведение мобилизации в объемах, существенно выше нынешних, а этот процесс требует времени и пока не запущен.

Для того чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать по дороге до выборов. И хотя скрытая мобилизация происходит, мы это видим, но она не позволит начать действительно серьезное наступление весной, — убежден чиновник.

Где может произойти новое наступление армии РФ

О ситуации на фронте рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Он озвучил прогноз, что вскоре противник попытается добиться успехов в направлении деоккупированного села Роботино.

Группировка врага, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении (Запорожская область — ред.) за последние несколько дней или недель, по своим размерам преобладает в личном составе та группировка, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что московиты туда вышли не на прогулку, – заявил Дмитрий Лиховой.

Он также обратил внимание на населенный пункт Роботино.

Что важно понимать, Роботинский выступ, южнее города Орехов, — это деоккупированные летом территории.

Похоже, россияне поставили задачу штурмовыми действиями добиться там определенных успехов так же, как они их сейчас хотят завоевать в Авдеевке, — считает спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

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