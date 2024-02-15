Нещодавно в ЗМІ поширили інформацію, буцімто росіяни готують великий наступ на Харків. Як бачимо, цього не сталося, і поки що окупанти зосереджені на Авдіївці.
У НАТО не прогнозують наступу РФ в Україні навесні
Аналітики Північноатлантичного альянсу вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні в найближчі місяці.
За словами джерела, НАТО не бачить ані здатності, ані підготовки до нападу з боку РФ.
Ключовою умовою для значного наступу РФ в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу і наразі не запущений.
Де може відбутися новий наступ армії РФ
Про ситуацію на фронті розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
Він озвучив прогноз, що незабаром противник спробує здобути успіхи в напрямку деокупованого села Роботине.
Він також звернув увагу на населений пункт Роботине.
Що важливо розуміти, Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, — це деокуповані влітку території.
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