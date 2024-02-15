Чи буде великий наступ Росії в Україні навесні — прогноз НАТО
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи буде великий наступ Росії в Україні навесні — прогноз НАТО

зс рф
Джерело:  Українська правда

Нещодавно в ЗМІ поширили інформацію, буцімто росіяни готують великий наступ на Харків. Як бачимо, цього не сталося, і поки що окупанти зосереджені на Авдіївці. 

У НАТО не прогнозують наступу РФ в Україні навесні

Аналітики Північноатлантичного альянсу вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні в найближчі місяці. 

За словами джерела, НАТО не бачить ані здатності, ані підготовки до нападу з боку РФ.

Хай якою є тактична ситуація зараз, видається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію, — заявив представник керівництва Альянсу.

Ключовою умовою для значного наступу РФ в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу і наразі не запущений.

Для того, щоби підтримувати серйозний наступ, Росії знадобилося би провести хвилю мобілізації. Але Путін не хоче цього робити дорогою до виборів. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не дозволить розпочати справді серйозний наступ протягом весни, — переконаний посадовець.

Де може відбутися новий наступ армії РФ

Про ситуацію на фронті розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він озвучив прогноз, що незабаром противник спробує здобути успіхи в напрямку деокупованого села Роботине.

Угруповання ворога, яке сконцентрувалося на Оріхівському напрямку (Запорізька область — ред.) за останні кілька днів або тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку, — заявив Дмитро Лиховій.

Він також звернув увагу на населений пункт Роботине.

Що важливо розуміти, Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, — це деокуповані влітку території.

Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями здобути там певні успіхи так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці, — вважає речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Сумах спростували фейк щодо наступу росіян на півночі України
РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи чекати нового масштабного наступу армії РФ — відповідь ГУР
Армія РФ в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ готує масштабний наступ на ще одному напрямку фронту
армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?