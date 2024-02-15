Нещодавно в ЗМІ поширили інформацію, буцімто росіяни готують великий наступ на Харків. Як бачимо, цього не сталося, і поки що окупанти зосереджені на Авдіївці.

У НАТО не прогнозують наступу РФ в Україні навесні

Аналітики Північноатлантичного альянсу вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні в найближчі місяці.

За словами джерела, НАТО не бачить ані здатності, ані підготовки до нападу з боку РФ.

Хай якою є тактична ситуація зараз, видається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію, — заявив представник керівництва Альянсу. Поширити

Ключовою умовою для значного наступу РФ в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу і наразі не запущений.

Для того, щоби підтримувати серйозний наступ, Росії знадобилося би провести хвилю мобілізації. Але Путін не хоче цього робити дорогою до виборів. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не дозволить розпочати справді серйозний наступ протягом весни, — переконаний посадовець. Поширити

Де може відбутися новий наступ армії РФ

Про ситуацію на фронті розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він озвучив прогноз, що незабаром противник спробує здобути успіхи в напрямку деокупованого села Роботине.

Угруповання ворога, яке сконцентрувалося на Оріхівському напрямку (Запорізька область — ред.) за останні кілька днів або тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку, — заявив Дмитро Лиховій. Поширити

Він також звернув увагу на населений пункт Роботине.

Що важливо розуміти, Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, — це деокуповані влітку території.