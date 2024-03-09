В МИД Польши предложили законный способ введения войск НАТО в Украину

Страны Запада в прошлом уже использовали свои армии, чтобы присоединиться к войне в стране, не являющейся членом НАТО. Для этого использовали решение ООН и отправили войска в Корею.
Как законно ввести войска НАТО в Украину
Что нужно сделать, чтобы военные Североатлантического альянса оказались в Украине, рассказал главам МИД Польши Радослав Сикорский во время онлайн-трансляции из Сейма.
Сикорский принял участие в конференции "25 лет членства Польши в Организации Североатлантического договора", состоявшейся в Сейме 8 марта. Политик отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который отметил, что европейские войска могут оказаться в Украине.
Польское чиновник напомнил, что коалиция войск уже действовала против предшественника РФ — Советского Союза. В частности, это произошло во время Корейской войны 1950-1953 гг. Как выяснилось, в мире существует структура, которая может организовать такие действия — ООН.
Началось все с того, что в начале Корейской войны ООН подтвердили, что в Корее происходит акт агрессии. Решение поддержали даже не единогласно – 140 стран из 190.
После этого сформировали международную коалицию войск нескольких стран, вступивших в боевые действия на стороне законного правительства Республики Кореи.
Именно поэтому, подчеркнул глава польского МИД, заявление Эмманюэля Макрона не является "невероятным". В то же время она направлена на президента России Владимира Путина и показывает, что Кремль может ожидать неожиданность, если будет дальнейшая эскалация.
Что известно о Корейской войне
Корейская война — события, происходившие на Корейском полуострове с 1950 по 1953 гг. На стороне мятежников действовал Китай и СССР, на стороне демократического правительства коалиция войск 16 стран и силы ООН.
В коалицию вошли подразделения ряда стран-членов НАТО: США, Великобритании, Франции, Канады. Война закончилась договором о прекращении огня, заключенным 27 июля 1953 года.
Линию фронта зафиксировали на 38-й параллели и сегодня существует две страны — Республика Корея на юге и КНДР на севере. СССР отказался от войны сразу после того, как умер Генсек Иосиф Сталин.
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