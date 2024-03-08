Данилов допустил ввод войск НАТО в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Данилов допустил ввод войск НАТО в Украину

Алексей Данилов
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Источник:  Украинская правда

Секретарь СНБО Алексей Данилов не стал исключать вариант введения в Украину войск западных партнеров.

Секретарь СНБО не исключает вероятности введения войск НАТО в Украину

"Мы абсолютно не исключаем появление на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение", - подчеркнул Данилов.

При этом секретарь СНБО отметил, что это очень чувствительный вопрос, и он не всегда может быть публичным.

Он отметил, что сейчас Украина прежде всего ожидает поставки оружия от западных партнеров.

Армию РФ в Украине ожидают неприятные сюрпризы

Секретарь СНБО в эфире Украинского радио подчеркнул, что уничтожение военных самолетов и кораблей оккупационной армии РФ в Украине продолжится.

Уничтожение российских военных машин в Черном море будет продолжаться. Задача довольно проста: ни одна железяка под российским флагом на территории Черного и Азовского морей не будет. Мы будем уничтожать все, что будет двигаться в пределах наших территориальных вод. Мы не допустим, чтобы они здесь были, – отметил Данилов.

Он анонсировал ряд приятных для Украины и очень неприятных для кремлевского диктатора Владимира Путина в ближайшее время сюрпризов.

Они будут приятны для нашего сообщества и очень неприятны - для российского фюрера, который пока еще сидит в Москве, - отметил Данилов.

Секретарь СНБО пообещал дальнейшее уничтожение вражеской авиации и военных кораблей.

Мы не можем об определенных вещах рассказывать с учетом договоренности с нашими партнерами, но, поверьте, самолеты и дальше будут падать и не с меньшей интенсивностью. Они все обязательно будут "посажены" в нашу землю, мы ведь землю не отдаем, а только в нее закапываем. Мы точно закопаем всех вористов, ворвавшихся к нам, и все, что надвинулось, будет либо в нашей земле, либо на металлоломе, – уверяет Данилов.

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