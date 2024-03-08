Секретарь СНБО не исключает вероятности введения войск НАТО в Украину

"Мы абсолютно не исключаем появление на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение", - подчеркнул Данилов. Поделиться

При этом секретарь СНБО отметил, что это очень чувствительный вопрос, и он не всегда может быть публичным.

Он отметил, что сейчас Украина прежде всего ожидает поставки оружия от западных партнеров.

Армию РФ в Украине ожидают неприятные сюрпризы

Секретарь СНБО в эфире Украинского радио подчеркнул, что уничтожение военных самолетов и кораблей оккупационной армии РФ в Украине продолжится.

Уничтожение российских военных машин в Черном море будет продолжаться. Задача довольно проста: ни одна железяка под российским флагом на территории Черного и Азовского морей не будет. Мы будем уничтожать все, что будет двигаться в пределах наших территориальных вод. Мы не допустим, чтобы они здесь были, – отметил Данилов. Поделиться

Он анонсировал ряд приятных для Украины и очень неприятных для кремлевского диктатора Владимира Путина в ближайшее время сюрпризов.

Они будут приятны для нашего сообщества и очень неприятны - для российского фюрера, который пока еще сидит в Москве, - отметил Данилов.

Секретарь СНБО пообещал дальнейшее уничтожение вражеской авиации и военных кораблей.