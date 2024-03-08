Секретарь СНБО Алексей Данилов не стал исключать вариант введения в Украину войск западных партнеров.
Секретарь СНБО не исключает вероятности введения войск НАТО в Украину
При этом секретарь СНБО отметил, что это очень чувствительный вопрос, и он не всегда может быть публичным.
Он отметил, что сейчас Украина прежде всего ожидает поставки оружия от западных партнеров.
Армию РФ в Украине ожидают неприятные сюрпризы
Секретарь СНБО в эфире Украинского радио подчеркнул, что уничтожение военных самолетов и кораблей оккупационной армии РФ в Украине продолжится.
Он анонсировал ряд приятных для Украины и очень неприятных для кремлевского диктатора Владимира Путина в ближайшее время сюрпризов.
Они будут приятны для нашего сообщества и очень неприятны - для российского фюрера, который пока еще сидит в Москве, - отметил Данилов.
Секретарь СНБО пообещал дальнейшее уничтожение вражеской авиации и военных кораблей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-