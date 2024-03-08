Секретар РНБО Олексій Данілов не став відкидати варіант введення в Україну військ західних партнерів.
Секретар РНБО не відкидає ймовірності введення військ НАТО в Україну
При цьому секретар РНБО зазначив, що це дуже чутливе питання і воно не завжди може бути публічним.
Він зазначив, що наразі Україна перше за все очікує на поставки зброї від західних партнерів.
На армію РФ в Україні очікують неприємні сюрпризи
Секретар РНБО в ефірі “Українського радіо” підкреслив, що знищення військових літаків та кораблів окупаційної армії РФ в Україні продовжиться.
Він анонсував низку приємних для України та дуже неприємних для кремлівського диктатора Володимира Путіна сюрпризів найближчим часом.
Вони будуть приємними для нашої спільноти та дуже неприємними - для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві, - зазначив Данілов.
Секретар РНБО пообіцяв подальше знищення ворожої авіації та військових кораблів.
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