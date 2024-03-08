Данілов допустив введення військ НАТО в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Данілов допустив введення військ НАТО в Україну

Олексій Данілов
Джерело:  Українська правда

Секретар РНБО Олексій Данілов не став відкидати варіант введення в Україну військ західних партнерів.

Секретар РНБО не відкидає ймовірності введення військ НАТО в Україну

Ми абсолютно не виключаємо появу на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони будуть приймати відповідне рішення, - підкреслив Данілов.

При цьому секретар РНБО зазначив, що це дуже чутливе питання і воно не завжди може бути публічним.

Він зазначив, що наразі Україна перше за все очікує на поставки зброї від західних партнерів.

На армію РФ в Україні очікують неприємні сюрпризи

Секретар РНБО в ефірі “Українського радіо” підкреслив, що знищення військових літаків та кораблів окупаційної армії РФ в Україні продовжиться.

Знищення російських військових машин у Чорному морі буде продовжуватися. Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були, - зазначив Данілов.

Він анонсував низку приємних для України та дуже неприємних для кремлівського диктатора Володимира Путіна сюрпризів найближчим часом.

Вони будуть приємними для нашої спільноти та дуже неприємними - для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві, - зазначив Данілов.

Секретар РНБО пообіцяв подальше знищення ворожої авіації та військових кораблів.

Ми не можемо про певні речі розповідати з урахуванням домовленості з нашими партнерами, але, повірте, літаки й надалі падатимуть і не з меншою інтенсивністю. Вони всі обовʼязково будуть "посаджені" в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо. Ми точно закопаємо всіх рашистів, які вдерлися до нас, і все, що насунулося, буде або в нашій землі, або на металобрухті, - запевняє Данілов.

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