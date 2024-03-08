Секретар РНБО не відкидає ймовірності введення військ НАТО в Україну

Ми абсолютно не виключаємо появу на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони будуть приймати відповідне рішення, - підкреслив Данілов. Поширити

При цьому секретар РНБО зазначив, що це дуже чутливе питання і воно не завжди може бути публічним.

Він зазначив, що наразі Україна перше за все очікує на поставки зброї від західних партнерів.

На армію РФ в Україні очікують неприємні сюрпризи

Секретар РНБО в ефірі “Українського радіо” підкреслив, що знищення військових літаків та кораблів окупаційної армії РФ в Україні продовжиться.

Знищення російських військових машин у Чорному морі буде продовжуватися. Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були, - зазначив Данілов. Поширити

Він анонсував низку приємних для України та дуже неприємних для кремлівського диктатора Володимира Путіна сюрпризів найближчим часом.

Вони будуть приємними для нашої спільноти та дуже неприємними - для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві, - зазначив Данілов.

Секретар РНБО пообіцяв подальше знищення ворожої авіації та військових кораблів.