У МЗС Польщі запропонували законний спосіб введення військ НАТО в Україну
Категорія
Світ
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У МЗС Польщі запропонували законний спосіб введення військ НАТО в Україну

війська

Країни Заходу у минулому вже використовували свої армії, щоб долучитись до війни в країні, яка не є членом НАТО. Для цього використали рішення ООН і відправила війська у Корею. 

Як законно ввести війська НАТО в Україну

Що потрібно зробити, щоб військові Північноатлантичного альянсу опинились в Україні, розповів головам МЗС Польщі Радослав Сікорський під час онлайн-трансляції з Сейму.

Сікорський взяв участь у конференції "25 років членства Польщі в Організації Північноатлантичного договору", яка відбулась у Сеймі 8 березня. Політик відреагував на заяву президента Франції Емманюєля Макрона, який зауважив, що європейські війська можуть опинитись в Україні.

Польський посадовець нагадав, що коаліція військ вже діяла проти попередника РФ — Радянського Союзу. Зокрема, це сталось під час Корейської війни 1950-1953 рр. Як з'ясувалось, у світі є структура, яка може організувати такі дії — це ООН.

Почалось все з того, що на початку Корейської війни у ООН підтвердили, що у Кореї відбувається акт агресії. Рішення підтримали навіть не одноголосно — 140 країн зі 190.

Проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази, — пояснив Сікорський.

Після цього сформували міжнародну коаліцію військ кількох країн, які і вступили у бойові дії на боці законного уряду Республіки Кореї.

Саме тому, наголосив очільник польського МЗС, заява Емманюеля Макрона не є "неймовірною". Натомість вона спрямована на президента Росії Володимира Путіна і показує, що Кремль може чекати несподіванка, якщо буде подальша ескалація.

Щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії.

Що відомо про Корейську війну

Корейська війна — події, які відбувались на Корейському півострові з 1950 по 1953 рр. На боці заколотників діяв Китай та СРСР, на боці демократичного уряду — коаліція військ 16 країн і сили ООН.

В коаліцію увійшли підрозділи низки країн-членів НАТО: США, Великої Британії, Франції, Канади тощо. Війна закінчилась договором про припинення вогню, укладеним 27 липня 1953 року.

Лінію фронту зафіксували на 38-ій паралелі і до сьогодні існує дві країни — Республіка Корея на півдні та КНДР на півночі. СРСР відмовився від війни відразу після того, як помер Генсек Йосип Сталін.

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