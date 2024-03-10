В Міноборони Італії відреагували на ймовірну відправку військ НАТО до України

Глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто виступив проти ідеї відправки військових НАТО до України, зазначивши, що це стане перешкодою для дипломатичних зусиль.
Італія виступає проти відправки військ НАТО до України
При цьому глава Міноборони Італії у коментарі журналістам видання La Stampa визнав нарікання України щодо занадто повільних темпів надходження озброєнь від західних партнерів.
Він підкреслив, що представники Франції та Польщі, які підтримують відправку військ до України, мають говорити про це виключно від свого імені.
Водночас італійський міністр наголосив, що за рік західні країни вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Києву у постачанні зброї, але він "все ще нижчий, ніж у Росії".
У Польщі заявили про наявність військових НАТО в Україні
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що військовослужбовці окремих країн НАТО нібито вже перебувають на території України.
Він також підтримав ініціативу французького лідера Еммануеля Макрона щодо відправки військових НАТО на територію України.
На його думку, це могло б зруйнувати спланований сценарій Росії.
Сікорський зазначив, що вторгненням в Україну Росія продемонструвала що на рівні цивілізації не здатна прийняти західні цінності і не може мирно співіснувати з сусідніми країнами.
Тож, на думку Сікорського, НАТО повинно повернутися до своєї первісної ролі.
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