Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто выступил против идеи отправки военных НАТО в Украину, отметив, что это станет препятствием для дипломатических усилий.

Италия выступает против отправки войск НАТО в Украину

При этом глава Минобороны Италии в комментарии журналистам издания La Stampa признал сетование Украины на слишком медленные темпы поступления вооружений от западных партнеров.

Ввод войск в Украину означает шаг к односторонней эскалации, который перечеркнет путь дипломатии. Нет смысла выдвигать такие идеи сейчас, после двух лет войны, – заявляет Крозетто. Поделиться

Он подчеркнул, что представители Франции и Польши, поддерживающие отправку войск в Украину, должны говорить об этом исключительно от своего имени.

В то же время итальянский министр подчеркнул, что через год западные страны вышли на уровень производства, который может помочь Киеву в поставке оружия, но он "все еще ниже, чем в России".

Мы должны оказывать всю возможную поддержку Киеву, не отступая, но мы должны думать о том, чтобы помочь украинским восстановить свою свободу, территорию и безопасность также и другим способом: активизируя дипломатические пути с большей силой, - отмечает глава Минобороны Италии. Поделиться

В Польше заявили о наличии военных НАТО в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие отдельных стран НАТО уже якобы находятся на территории Украины.

В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны, – отметил Сикорский. Поделиться

Он также поддержал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона по отправке военных НАТО на территорию Украины.

По его мнению, это могло бы разрушить планируемый сценарий России.

Сикорский отметил, что вторжением в Украину Россия продемонстрировала, что на уровне цивилизации не способна принять западные ценности и не может мирно сосуществовать с соседними странами.

По мнению Сикорского, НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.