Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто выступил против идеи отправки военных НАТО в Украину, отметив, что это станет препятствием для дипломатических усилий.
Италия выступает против отправки войск НАТО в Украину
При этом глава Минобороны Италии в комментарии журналистам издания La Stampa признал сетование Украины на слишком медленные темпы поступления вооружений от западных партнеров.
Он подчеркнул, что представители Франции и Польши, поддерживающие отправку войск в Украину, должны говорить об этом исключительно от своего имени.
В то же время итальянский министр подчеркнул, что через год западные страны вышли на уровень производства, который может помочь Киеву в поставке оружия, но он "все еще ниже, чем в России".
В Польше заявили о наличии военных НАТО в Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие отдельных стран НАТО уже якобы находятся на территории Украины.
Он также поддержал инициативу французского лидера Эммануэля Макрона по отправке военных НАТО на территорию Украины.
По его мнению, это могло бы разрушить планируемый сценарий России.
Сикорский отметил, что вторжением в Украину Россия продемонстрировала, что на уровне цивилизации не способна принять западные ценности и не может мирно сосуществовать с соседними странами.
По мнению Сикорского, НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-