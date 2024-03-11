Ввод западных войск в Украину. Президент Чехии обратился к НАТО

Лидер Чехии Петр Павел обращает внимание членов НАТО на то, что потенциальное присутствие их войск на территории Украины не будет нарушать никаких международных норм, а значит, такую идею следует рассмотреть.

Чехия поддерживает введение западных войск в Украину

Как отметил чешский лидер, крайне важно четко различать развертывание боевых войск и возможное вовлечение войск в определенную "вспомогательную" деятельность, которую Альянс может осуществить.

Важно помнить, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, которая, по сути, была агрессией, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем сегодня, на территории Украины действовала тренировочная миссия НАТО, которая в свое время включала более 15 стран и насчитывала около 1000 человек. Петр Павел Президент Чехии

Петр Павел также обратил внимание на то, что с точки зрения международного права и Устава ООН ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО помогать украинским воинам.

Чехия может отправить своих солдат в Украину

Журналисты поинтересовались у президента Чехии, поддержал бы ли он привлечение войск НАТО для непосредственной поддержки Украины на ее территории.

По словам политика, он положительно оценивает такое развитие событий, особенно если другие члены НАТО также поддержат эту идею.

Вместо того чтобы тренировать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перебрасывать тысячи военных, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо логичнее перебросить несколько десятков инструкторов на украинскую территорию и там тренировать украинских солдат, — прокомментировал свою позицию Петр Павел. Поделиться

Стоит отметить, что эту идею также поддерживают Франция, Эстония, Канада и Литва.