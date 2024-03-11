Ввод западных войск в Украину. Президент Чехии обратился к НАТО

Лидер Чехии Петр Павел обращает внимание членов НАТО на то, что потенциальное присутствие их войск на территории Украины не будет нарушать никаких международных норм, а значит, такую идею следует рассмотреть.
Чехия поддерживает введение западных войск в Украину
Как отметил чешский лидер, крайне важно четко различать развертывание боевых войск и возможное вовлечение войск в определенную "вспомогательную" деятельность, которую Альянс может осуществить.
Петр Павел также обратил внимание на то, что с точки зрения международного права и Устава ООН ничто не мешало бы войскам стран-членов НАТО помогать украинским воинам.
Чехия может отправить своих солдат в Украину
Журналисты поинтересовались у президента Чехии, поддержал бы ли он привлечение войск НАТО для непосредственной поддержки Украины на ее территории.
По словам политика, он положительно оценивает такое развитие событий, особенно если другие члены НАТО также поддержат эту идею.
Стоит отметить, что эту идею также поддерживают Франция, Эстония, Канада и Литва.
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