Генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс не має намірів відправляти військових в Україну і не виступає стороною розв'язаної Росією злочинної війни.

Столтенберг заперечує наміри НАТО щодо відправки військ в Україну

НАТО не планує відправляти війська в Україну, і НАТО не є стороною конфлікту, як і союзники по НАТО, - підкреслив глава Альянсу. Поширити

За його словами, навіть якщо окремі члени НАТО схвалять відправку власних військових до України, це вплине на ситуацію в цілому, оскільки всі члени Альянсу пов’язані договором щодо підтримання колективної безпеки.

На запитання, чи президент Франції Еммануель Макрон зробив помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ, Столтенберг відповів, що "важливо, щоб ми консультувалися та мали спільний підхід до цих важливих тем, оскільки вони мають значення для всіх нас".

Столтенберг відреагував на заяви Папи Римського щодо переговорів між Україною та РФ

За інформацією журналістів Reuters, генсек НАТО у відповідь на заяву Папи Франциска щодо того, що Україна має капітулювати та вести переговори з РФ, зазначив, що наразі необхідно вести переговори про передачу Україні нових партій озброєнь, а не виступати із закликами до капітуляції.

Якщо ми хочемо мирного довгострокового рішення шляхом переговорів, то шлях до нього - це надання військової підтримки Україні, - зазначив Столтенберг. Поширити

Він додав, що події, що відбуваються на полі бою, безпосередньо впливають на можливі переговори між Україною та Росією.