Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс не намерен отправлять военных в Украину и не выступает стороной развязанной Россией преступной войны.

Столтенберг отрицает намерения НАТО по отправке войск в Украину

НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта, как и союзники по НАТО, подчеркнул глава Альянса. Поделиться

По его словам, даже если отдельные члены НАТО одобрят отправку своих военных в Украину, это повлияет на ситуацию в целом, поскольку все члены Альянса связаны договором по поддержанию коллективной безопасности.

На вопрос, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск, Столтенберг ответил, что "важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас" .

Столтенберг отреагировал на заявления Папы Римского о переговорах между Украиной и РФ

По информации журналистов Reuters, генсек НАТО в ответ на заявление Папы Франциска о том, что Украина должна капитулировать и вести переговоры с РФ, отметил, что необходимо вести переговоры о передаче Украине новых партий вооружений, а не выступать с призывами к капитуляции.

Если мы хотим мирного долгосрочного решения путем переговоров, то путь к нему – это предоставление военной поддержки Украине, – отметил Столтенберг. Поделиться

Он добавил, что происходящие на поле боя события оказывают непосредственное влияние на возможные переговоры между Украиной и Россией.