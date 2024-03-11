Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс не намерен отправлять военных в Украину и не выступает стороной развязанной Россией преступной войны.
Столтенберг отрицает намерения НАТО по отправке войск в Украину
По его словам, даже если отдельные члены НАТО одобрят отправку своих военных в Украину, это повлияет на ситуацию в целом, поскольку все члены Альянса связаны договором по поддержанию коллективной безопасности.
На вопрос, совершил ли президент Франции Эммануэль Макрон ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск, Столтенберг ответил, что "важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас" .
Столтенберг отреагировал на заявления Папы Римского о переговорах между Украиной и РФ
По информации журналистов Reuters, генсек НАТО в ответ на заявление Папы Франциска о том, что Украина должна капитулировать и вести переговоры с РФ, отметил, что необходимо вести переговоры о передаче Украине новых партий вооружений, а не выступать с призывами к капитуляции.
Он добавил, что происходящие на поле боя события оказывают непосредственное влияние на возможные переговоры между Украиной и Россией.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-