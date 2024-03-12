Что известно о желании президента Румынии возглавить НАТО

Я решил принять участие в конкурсе на должность генерального секретаря НАТО, – отметил Иоганнис. Поделиться

Он подчеркнул, что 20 лет назад Румыния стала членом НАТО, которое в течение 75 лет продвигает демократию и свободу и создало обширную сеть партнеров.

Иоганнис подчеркнул, что ключевыми ценностями НАТО является верховенство закона, уважение основных прав и свобод, что позволило партнерам по Альянсу консолидировать собственные демократические силы.

Зонтик НАТО предложил нам самые сильные гарантии безопасности в истории, - подчеркнул президент Румынии. Поделиться

Он добавил, что из-за агрессии России против Украины масштабный конфликт на территории Европы стал реальностью.

Иоганнис считает Россию долгосрочной угрозой для стран ЕС.

Также он добавил, что границы НАТО приобретают первостепенное значение, и укрепление восточного фланга останется долгосрочным приоритетом.

Иоганнис заверил, что Румыния доказала, что она является оплотом стабильности и безопасности в регионе.

Страна инициировала национальный пакт со всеми сторонами о выделении 2% ВВП на оборону, и теперь Бухарест достиг 2,5% ВВП.

Что известно о готовности НАТО к угрозе со стороны России

По словам заместителя начальника Генштаба армии Польши генерала Кароля Димановского, в случае угрозы России количество военных НАТО на территории страны может стремительно возрасти.

Димановский подчеркнул, что на территории Польши находятся несколько тысяч военных армии США.

Их несколько тысяч. Они регулярно тренируются вместе с нами. Напомним, что США и другие союзники поддерживают нас и в других сферах: в воздухе, на море, в космосе и в кибербезопасности, - отметил заместитель главы Генштаба армии Польши. Поделиться

Отвечая на вопрос, возможно ли увеличение численности американских войск в Польше до 100 тыс. человек, генерал сказал, что это реалистичный сценарий.

Такова предпосылка последних планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на недавнем саммите в Вильнюсе. До сих пор в составе контингента НАТО было 40 тысяч солдат, теперь их будет 300 тыс., – подчеркнул Димановский. Поделиться

При этом он отметил, что 300 тыс. военнослужащих НАТО уже находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

По словам Димановского, "солдаты будут прибывать в находящуюся под угрозой страну еще до начала войны".