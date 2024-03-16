В НАТО проанализировали способность РФ атаковать следующие страны
Категория
Мир
Дата публикации

В НАТО проанализировали способность РФ атаковать следующие страны

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Источник:  Укринформ

НАТО не ощущает сейчас военной угрозы от России, поскольку она почти все свои сухопутные войска задействовала в агрессивной войне против Украины.

Сможет ли Россия напасть на еще одну страну

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о провокационных заявлениях России и угрозах наращивания военной группировки на границах с Финляндией.

Финляндия сейчас находится в безопасности большей, чем она имела до присоединения к Альянсу, потому что сейчас она прикрыта общими обязательствами в обороне, согласно статье 5 (Вашингтонского договора — ред.), один за всех, все за одного. Практически все российские сухопутные силы задействованы в агрессивной войне против Украины. Поэтому мы не видим никаких непосредственных военных угроз против любого союзника по НАТО.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

генеральный секретарь НАТО

В то же время, генсек НАТО отметил, что союзники по Альянсу будут продолжать внимательный мониторинг ситуации и дальнейших действий России. Йенс Столтенберг подчеркнул, что эта организация способна защитить любого союзника, и успешно выполняет эту задачу уже 75 лет подряд.

Нападение РФ на Альянс вполне возможно

Спецслужбы ФРГ пришли к выводу, что страна-агрессорка Россия уже начала активную подготовку к масштабному конфликту с Западом.

Это утверждение подтверждает стремительная реорганизация вражеской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны.

Кроме того, Россия начала быстро наращивать производство вооружений.

Последнее может привести к тому, что Россия удвоит свою военную мощь в течение следующих пяти лет по сравнению с нынешним днем, особенно в области обычных вооружений. Уже нельзя исключать, что Россия нападет по крайней мере на часть территории НАТО с 2026 года, например, на страны Балтии или Финляндии, говорится в секретном отчете.

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