У НАТО проаналізували здатність РФ атакувати наступні країни

НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії, оскільки вона майже всі свої сухопутні війська задіяла в агресивній війні проти України.
Чи зможе Росія напасти на ще одну країну
Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо провокаційних заяв Росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.
Водночас генсек НАТО зазначив, що союзники по Альянсу будуть продовжувати уважний моніторинг ситуації та подальших дій Росії. Єнс Столтенберг наголосив, що ця організація здатна захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль.
Напад РФ на Альянс є цілком можливим
Спецслужби ФРН дійшли висновку, що країна-агресорка Росія уже розпочала активну підготовку до масштабного конфлікту із Заходом.
Це твердження підтверджує стрімка реорганізація ворожої армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни.
Окрім того, РФ почала швидко нарощувати виробництво озброєнь.
Останнє може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь. Уже не можна виключати, що Росія нападе принаймні на частину території НАТО з 2026 року, наприклад, на країни Балтії або Фінляндії, — вказано в секретному звіті.
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