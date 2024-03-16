У НАТО проаналізували здатність РФ атакувати наступні країни
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У НАТО проаналізували здатність РФ атакувати наступні країни

рф
Джерело:  Укрінформ

НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії, оскільки вона майже всі свої сухопутні війська задіяла в агресивній війні проти України.

Чи зможе Росія напасти на ще одну країну

Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо провокаційних заяв Росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.

Фінляндія зараз перебуває у безпеці, більшій, ніж вона мала до приєднання до Альянсу, тому що зараз вона прикрита спільними зобов’язаннями в обороні, відповідно до статті 5 (Вашингтонського договору — ред.), один за всіх, всі за одного. Майже всі російські сухопутні сили задіяні в агресивній війні проти України. Тож ми не бачимо жодних безпосередніх військових загроз проти будь-якого союзника по НАТО.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

генеральний секретар НАТО

Водночас генсек НАТО зазначив, що союзники по Альянсу будуть продовжувати уважний моніторинг ситуації та подальших дій Росії. Єнс Столтенберг наголосив, що ця організація здатна захистити будь-якого союзника, і успішно виконує це завдання вже протягом 75 років поспіль.

Напад РФ на Альянс є цілком можливим

Спецслужби ФРН дійшли висновку, що країна-агресорка Росія уже розпочала активну підготовку до масштабного конфлікту із Заходом.

Це твердження підтверджує стрімка реорганізація ворожої армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни.

Окрім того, РФ почала швидко нарощувати виробництво озброєнь.

Останнє може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь. Уже не можна виключати, що Росія нападе принаймні на частину території НАТО з 2026 року, наприклад, на країни Балтії або Фінляндії, — вказано в секретному звіті.

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