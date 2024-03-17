Financial Times дізналося про серйозні проблеми всередині НАТО
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Financial Times дізналося про серйозні проблеми всередині НАТО

НАТО
Джерело:  Financial Times

Членам НАТО в Європі бракує 56 мільярдів євро, щоб остаточно закрити цільовий показник витрат на оборону у 2024 році.

НАТО зіткнувся з браком фінансування своїх оборонних потреб

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, такі країни ЄС як Італія, Іспанія, Бельгія не можуть досягти встановлених НАТО показників оборонних витрат на рівні 2% від ВВП.

Окрім того, наголошується, що вони мають одні з найвищих показників державного боргу та бюджетного дефіциту.

За словами журналістів, це посилює проблему бюджетного тиску щодо збільшення оборонних витрат.

З найбільшою проблемою стикнулася Німеччина, яка протягом 2023 року витратила на 14 мільярдів євро менше, аніж від неї вимагали в Альянсі.

Наступними після Німеччини за величиною дефіциту йдуть:

  1. 11 млрд євро в Іспанії,

  2. 10,8 млрд євро в Італії,

  3. 4,6 млрд євро в Бельгії.

Журналісти звертають увагу на те, що вказані держави були серед шести країн ЄС, борг яких минулого року перевищував 100 відсотків ВВП.

Італія також мала один з найвищих бюджетних дефіцитів у блоці — 7,2%, а витрати на виплату відсотків за кредитами цього року перевищать 9% державних доходів.

Що також важливо розуміти, країни з високим рівнем боргу та високими відсотковими витратами не мають багато можливостей для залучення нових запозичень, тому єдиний реальний спосіб зробити це — скоротити витрати в інших сферах.

Проблема дисбалансу фінансування НАТО постає не вперше. Минулого року дві третини від загальної суми оборонних витрат НАТО в 1,2 трлн євро припадало на США, що більш ніж удвічі перевищує суму в 361 млрд євро, витрачену членами ЄС, Великою Британією і Норвегією разом взятими.

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