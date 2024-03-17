По словам главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, партнеры по НАТО на фоне растущей угрозы нападения со стороны РФ советуют Великобритании вернуть обязательную срочную военную службу и подготовиться к возможной тотальной мобилизации.

Как ЕС и НАТО готовятся к отражению предполагаемого нападения со стороны РФ

Кариньш отметил, что в Латвии вернули обязательную срочную военную службу после преступного нападения России на Украину.

Все пригодные мужчины от 18 до 27 лет теперь обязаны отслужить 11 месяцев в армии.

Мы бы настоятельно рекомендовали это. Мы разрабатываем и конкретизируем систему того, что мы называем тотальной обороной, включающей все части гражданского общества, отметил Кариньш. Поделиться

Министр добавил, что Латвия реализовала опыт Финляндии, удерживающей небольшую боеспособную армию и очень большой и обученный кадровый резерв.

Тобиас Эллвуд, бывший министр и бывший глава комитета по вопросам обороны британского парламента, заявил, что Великобритания должна серьезно отнестись к предложению господина Каринса.

Недавно посетив Финляндию, я ясно увидел, что у них наиболее впечатляющая модель "тотальной обороны" в НАТО. Поскольку Путин обеспечит себе еще шесть лет в должности и стремится подражать Сталину и расширить свое влияние, мы также должны пересмотреть нашу модель тотальной обороны, — подчеркнул Эллвуд. Поделиться

Тем временем Кариньш отмечает, что Европе еще долго придется иметь дело с "опасной Россией". По его мнению, "империалистические амбиции" России переживут самого Путина.

Даже после окончания этой войны — а все войны в конце концов заканчиваются — мы все равно будем иметь проблему в РФ, которая не будет напрямую связана с правлением Путина, — предупреждает глава МИД Латвии. Поделиться

По мнению министра, смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии в прошлом месяце и фиктивные президентские выборы в РФ в эти выходные лишь подчеркивают этот суровый факт.

Мы не видим никаких признаков того, что в РФ есть какое-то движение, которое выдвинуло бы лидера, исповедующего просветительские, либеральные идеи. В ближайшем будущем этого вообще не предполагается, — подчеркнул Кариньш. Поделиться

Какой сценарий Путин может выбрать для войны против НАТО

По словам эксперта по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тараса Жовтенко в комментарии журналистам "Эспрессо", скорее всего Кремль прибегнет к ограниченной гибридной спецоперации с помощью агентов и спецслужб на территории одной из стран НАТО.

Он более реалистичен и может застать Североатлантический союз врасплох. Формат не полномасштабной войны, а ограниченной гибридной операции. Он может показаться, что россияне могут зайти в одну из стран НАТО и захватить определенную территорию, — объясняет аналитик. Поделиться

Жовтенко подчеркнул, что в России могут рассматривать нападение из двух плацдармов.

В частности, вторжение может произойти непосредственно с территории РФ или с территории подконтрольной Беларуси.

При этом Жовтенко указывает, что действия могут быть аналогичны тем, что наблюдались в начале вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

По мнению аналитиков, российская пропаганда сразу же начнет разгонять нарратив о том, что НАТО не смогла задействовать 5 статью о коллективной обороне.

Жовтенко говорит, что предполагаемый план России также подразумевает и реакцию НАТО. Если там начнут угрожать ответом, Кремль прибегнет к ядерной риторике.