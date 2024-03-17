По словам главы МИД Латвии Кришьяниса Кариньша, партнеры по НАТО на фоне растущей угрозы нападения со стороны РФ советуют Великобритании вернуть обязательную срочную военную службу и подготовиться к возможной тотальной мобилизации.
Как ЕС и НАТО готовятся к отражению предполагаемого нападения со стороны РФ
Кариньш отметил, что в Латвии вернули обязательную срочную военную службу после преступного нападения России на Украину.
Все пригодные мужчины от 18 до 27 лет теперь обязаны отслужить 11 месяцев в армии.
Министр добавил, что Латвия реализовала опыт Финляндии, удерживающей небольшую боеспособную армию и очень большой и обученный кадровый резерв.
Тобиас Эллвуд, бывший министр и бывший глава комитета по вопросам обороны британского парламента, заявил, что Великобритания должна серьезно отнестись к предложению господина Каринса.
Тем временем Кариньш отмечает, что Европе еще долго придется иметь дело с "опасной Россией". По его мнению, "империалистические амбиции" России переживут самого Путина.
По мнению министра, смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии в прошлом месяце и фиктивные президентские выборы в РФ в эти выходные лишь подчеркивают этот суровый факт.
Какой сценарий Путин может выбрать для войны против НАТО
По словам эксперта по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тараса Жовтенко в комментарии журналистам "Эспрессо", скорее всего Кремль прибегнет к ограниченной гибридной спецоперации с помощью агентов и спецслужб на территории одной из стран НАТО.
Жовтенко подчеркнул, что в России могут рассматривать нападение из двух плацдармов.
В частности, вторжение может произойти непосредственно с территории РФ или с территории подконтрольной Беларуси.
При этом Жовтенко указывает, что действия могут быть аналогичны тем, что наблюдались в начале вторжения оккупационной армии РФ в Украину.
По мнению аналитиков, российская пропаганда сразу же начнет разгонять нарратив о том, что НАТО не смогла задействовать 5 статью о коллективной обороне.
Жовтенко говорит, что предполагаемый план России также подразумевает и реакцию НАТО. Если там начнут угрожать ответом, Кремль прибегнет к ядерной риторике.
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