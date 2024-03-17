НАТО готується до ймовірного відбиття нападу з боку РФ — The Telegraph
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НАТО готується до ймовірного відбиття нападу з боку РФ — The Telegraph

Кріш'яніс Каріньш
Джерело:  The Telegraph

За словами глави МЗС Латвії Кріш'яніса Каріньша, партнери по НАТО на тлі зростаючої загрози нападу з боку РФ радять Великій Британії повернути обов'язкову строкову військову службу та підготуватись до можливої тотальної мобілізації. 

Як ЄС та НАТО готуються до відбиття ймовірного нападу з боку РФ

Каріньш зазначив, що у Латвії повернули обов’язкову строкову військову службу після злочинного нападу Росії на Україну.

Всі придатні чоловіки віком від 18 до 27 років тепер зобов'язані відслужити 11 місяців в армії.

Ми б настійно рекомендували це. Ми розробляємо та конкретизуємо систему того, що ми називаємо тотальною обороною, що включає всі частини громадянського суспільства, — зазначив Каріньш.

Міністр додав, що Латвія реалізувала досвід Фінляндії, яка утримує невелику боєздатну армію і дуже великий та навчений кадровий резерв.

Тобіас Еллвуд, колишній міністр і колишній голова комітету з питань оборони британського парламенту, заявив, що Велика Британія повинна серйозно поставитися до пропозиції пана Карінса.

Нещодавно відвідавши Фінляндію, я ясно побачив, що вони мають найбільш вражаючу модель "тотальної оборони" в НАТО. Оскільки Путін забезпечить собі ще шість років на посаді та прагне наслідувати Сталіна та розширити свій вплив, ми також повинні переглянути нашу модель тотальної оборони, — підкреслив Еллвуд.

Тим часом Каріньш наголошує, що Європі ще довго доведеться мати справу з "небезпечною Росією". На його думку, "імперіалістичні амбіції" Росії переживуть самого Путіна.

Навіть після закінчення цієї війни — а всі війни зрештою закінчуються — ми все одно матимемо проблему у РФ, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна, — попереджає глава МЗС Латвїі.

На думку міністра, смерть російського опозиціонера Олексія Навального в колонії минулого місяця та фіктивні президентські вибори у РФ цими вихідними лише підкреслюють цей суворий факт.

Ми не бачимо жодних ознак того, що в РФ є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається, — підкреслив Каріньш.

Який сценарій Путін може обрати для війни проти НАТО

За словами експерта з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тараса Жовтенка у коментарі журналістам “Еспресо”, скоріш за все Кремль вдасться до обмеженної гібридної спецоперації за допомогою агентів та спецслужб на території однієї з країн НАТО.

Він є більш реалістичним та може застати Альянс зненацька. Формат не повномасштабної війни, а обмеженої гібридної операції. Він може відобразитись в тому, що росіяни можуть зайти в одну із країн НАТО і захопити певну територію, — пояснює аналітик.

Жовтенко підкреслив, що у Росії можуть розглядати напад з двох плацдармів.

Зокрема, вторгнення може відбутись безпосередньо з території РФ, або з території підконтрольної Білорусі.

При цьому Жовтенко вказує, що дії можуть бути аналогічними тим, що спостерігались на початку вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

На думку аналітиків, російська пропаганда одразу ж почне разганяти наратив про те, що НАТО не зміг задіяти 5 статтю про колективну оборону.

Жовтенко каже, що ймовірний план Росії також передбачає і реакцію НАТО. Якщо там почнуть погрожувати відповіддю, Кремль вдасться до ядерної риторики. 

Тут відразу можна згадати слова Путіна про технічну готовність РФ до ядерної війни. Тобто, у випадку такого сценарію подій Росія знову буде погрожувати ядерною зброєю, — зазначив експерт.

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