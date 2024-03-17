За словами глави МЗС Латвії Кріш'яніса Каріньша, партнери по НАТО на тлі зростаючої загрози нападу з боку РФ радять Великій Британії повернути обов'язкову строкову військову службу та підготуватись до можливої тотальної мобілізації.
Як ЄС та НАТО готуються до відбиття ймовірного нападу з боку РФ
Каріньш зазначив, що у Латвії повернули обов’язкову строкову військову службу після злочинного нападу Росії на Україну.
Всі придатні чоловіки віком від 18 до 27 років тепер зобов'язані відслужити 11 місяців в армії.
Міністр додав, що Латвія реалізувала досвід Фінляндії, яка утримує невелику боєздатну армію і дуже великий та навчений кадровий резерв.
Тобіас Еллвуд, колишній міністр і колишній голова комітету з питань оборони британського парламенту, заявив, що Велика Британія повинна серйозно поставитися до пропозиції пана Карінса.
Тим часом Каріньш наголошує, що Європі ще довго доведеться мати справу з "небезпечною Росією". На його думку, "імперіалістичні амбіції" Росії переживуть самого Путіна.
На думку міністра, смерть російського опозиціонера Олексія Навального в колонії минулого місяця та фіктивні президентські вибори у РФ цими вихідними лише підкреслюють цей суворий факт.
Який сценарій Путін може обрати для війни проти НАТО
За словами експерта з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" Тараса Жовтенка у коментарі журналістам “Еспресо”, скоріш за все Кремль вдасться до обмеженної гібридної спецоперації за допомогою агентів та спецслужб на території однієї з країн НАТО.
Жовтенко підкреслив, що у Росії можуть розглядати напад з двох плацдармів.
Зокрема, вторгнення може відбутись безпосередньо з території РФ, або з території підконтрольної Білорусі.
При цьому Жовтенко вказує, що дії можуть бути аналогічними тим, що спостерігались на початку вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.
На думку аналітиків, російська пропаганда одразу ж почне разганяти наратив про те, що НАТО не зміг задіяти 5 статтю про колективну оборону.
Жовтенко каже, що ймовірний план Росії також передбачає і реакцію НАТО. Якщо там почнуть погрожувати відповіддю, Кремль вдасться до ядерної риторики.
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