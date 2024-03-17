Путін дуже боїться НАТО — прем'єрка Естонії Кая Каллас
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Путін дуже боїться НАТО — прем'єрка Естонії Кая Каллас

Кая Каллас
Джерело:  BBC

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила, що попри погрози застосування ядерної зброї, кремлівський диктатор Володимир Путін дуже боїться відкритого конфлікту з НАТО.

Путін боїться протистояння з НАТО та вдається до ядерних погроз

Каллас зазначила, що кремлівський диктатор вміє сіяти страх.

На її думку, погрози Путіна варто сприймати серйзно.

Прем’єр-міністр Естонії зазначила, що кремлівський диктатор вже тривалий час погрожує застосуванням ядерної зброї, однак поки це тільки слова.

Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче утриматися у своїх діях, — пояснює Каллас.

Вона додала, що Кремль прагне посіяти страх серед західних країн та змусити їх вдаватись до певного стримування у власних діях у відповідь.

Ми теж маємо задуматися над тим, чого боїться Путін. А він справді боїться війни з НАТО. Він не хоче цього. Звичайно, ми теж цього не хочемо, — підкреслює Каллас.

Що кажуть в Україні

За словами президента Володимира Зеленського, так звані “вибори президента” в РФ не мають жодної легітимності, а кремлівський диктатор Володимир Путін має опинитись на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.

Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усі в світі зрозуміли, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів владою і робить усе, щоб правити довічно.

Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. Немає нікого в світі, хто був би застрахований від цього.

Дякую кожній державі, кожному лідеру, всім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Все, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата.

Він боїться найбільше тільки одного — справедливості. Жодної легітимності в цієї імітації виборів немає і бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних в Гаазі. Саме це ми маємо забезпечити, всі в світі, хто цінує життя і порядність

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

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