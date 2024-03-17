Путін боїться протистояння з НАТО та вдається до ядерних погроз

Каллас зазначила, що кремлівський диктатор вміє сіяти страх.

На її думку, погрози Путіна варто сприймати серйзно.

Прем’єр-міністр Естонії зазначила, що кремлівський диктатор вже тривалий час погрожує застосуванням ядерної зброї, однак поки це тільки слова.

Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче утриматися у своїх діях, — пояснює Каллас. Поширити

Вона додала, що Кремль прагне посіяти страх серед західних країн та змусити їх вдаватись до певного стримування у власних діях у відповідь.

Ми теж маємо задуматися над тим, чого боїться Путін. А він справді боїться війни з НАТО. Він не хоче цього. Звичайно, ми теж цього не хочемо, — підкреслює Каллас. Поширити

Що кажуть в Україні

За словами президента Володимира Зеленського, так звані “вибори президента” в РФ не мають жодної легітимності, а кремлівський диктатор Володимир Путін має опинитись на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.