Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила, що попри погрози застосування ядерної зброї, кремлівський диктатор Володимир Путін дуже боїться відкритого конфлікту з НАТО.
Путін боїться протистояння з НАТО та вдається до ядерних погроз
Каллас зазначила, що кремлівський диктатор вміє сіяти страх.
На її думку, погрози Путіна варто сприймати серйзно.
Прем’єр-міністр Естонії зазначила, що кремлівський диктатор вже тривалий час погрожує застосуванням ядерної зброї, однак поки це тільки слова.
Вона додала, що Кремль прагне посіяти страх серед західних країн та змусити їх вдаватись до певного стримування у власних діях у відповідь.
Що кажуть в Україні
За словами президента Володимира Зеленського, так звані “вибори президента” в РФ не мають жодної легітимності, а кремлівський диктатор Володимир Путін має опинитись на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.
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