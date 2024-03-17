У РФ закончились "выборы" Путина. Экзитполы нарисовали ему более 87% голосов

В России закончились так называемые "выборы" президента, продолжавшиеся с 15 по 17 марта. В российском ЦИК уже отчитались о явке 73,3%, а экзитполы насчитали 87% голосов за действующего российского диктатора Владимира Путина.

Предварительные результаты "выборов" Путина

Российские экзитполы заявили, что Путин набрал 87% голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6% голосов).

Третье место занял кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков (4,2% голосов). Последнее место за главой ЛДПР Леонидом Слуцким (3% голосов).

В российском Центризбиркоме уже сосчитали 24% бюллетеней и заявили, что Путин набрал 87,97% голосов.

В то же время, явка по всей России составляла якобы 74,22%.

Это самый высокий показатель за все время с момента распада СССР. В 2018 году явка составляла 67,5%, в 2012-м — 65,3%.

В то же время в РФ посчитали результаты псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Там Путин уже "побеждает" с 90% голосов:

В оккупированной Донецкой области за него якобы отдали более 95% голосов.

В оккупированной Луганской области Путин якобы набирает 94,12% голосов.

В оккупированной части Запорожской области Путин набирает 92,95%, считают в ЦИК.

Результат Путина на оккупированной части Херсонской области составляет якобы 88,12% голосов.

Нынешние выборы отметились определенным количеством инцидентов с порчей бюллетеней и поджогами избирательных участков.

В оппозиционном проекте "ОВД-Инфо" говорят, что российские силовики задержали по меньшей мере 75 человек в 17 городах. Некоторых — за слова, сказанные на участках.

Что произойдет после "выборов" Путина

Издание Politico подготовило пять сценариев, с которыми Россия может столкнуться к концу следующего срока Путина в 2030 году: