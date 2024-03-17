По информации западных журналистов, среди россиян растет паника из-за вероятного принятия кремлевским диктатором Владимиром Путиным решения о новой волне мобилизации после проведения так называемых выборов.

Чего боятся россияне после так называемых выборов Путина

Хотя потенциальная мобилизация остается наибольшей причиной беспокойства, существует также тревога по поводу финансов и экономики. Некоторые россияне опасаются, что рубль, поддерживаемый правительством после падения в прошлом году, может снова обесцениться, повышая стоимость импорта. Бизнесменов волнует повышение налогов, — отмечают авторы материала. Поделиться

Журналисты со ссылкой на аналитиков также отмечают, что Кремль может использовать результаты так называемых выборов для еще большего давления на оппозиционные силы и эскалации войны против Украины.

Эти беспокойства отражают текущие настроения в России, где многие научились надеяться на лучшее, но ожидают худшего. Неопределенность усиливается правительством, которое, по мнению экспертов, становится все более авторитарным. После более чем двух десятилетий пребывания у власти господина Путина не сдерживает ни оппозиционная партия в парламенте, ни сильное гражданское общество. Поэтому он относительно свободен действовать так, как ему вздумается, — говорится в материале. Поделиться

Что известно о масштабных фальсификациях на так называемых выборах президента РФ

По информации аналитиков проекта "ВЧК-ОГПУ", в Подмосковье в списке избирателей массово обнаруживают мёртвых людей.

Отмечается, что родственники обнаруживают среди списка избирателей граждан, умерших, по крайней мере, несколько лет назад.

В частности, родители умершего в 2021 году полковника ФСБ, экс-сотрудника аппарата директора ФСБ из Балашихи удивленно обнаружили его фамилию в списках.

Возмутившись, они получили ответ от представителя избирательной комиссии, что, мол, их родственника уберут из списков "потом".

Мать погибшего в 2022 году на войне сына устроила скандал на одном из участков в Люберцах, поскольку фамилия мужчины тоже оказалась в списках.

Отмечается, что аналогичные инциденты зафиксированы в Коломне, Солнечногорске, Подольске и других подмосковных городах.