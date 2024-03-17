По информации западных журналистов, среди россиян растет паника из-за вероятного принятия кремлевским диктатором Владимиром Путиным решения о новой волне мобилизации после проведения так называемых выборов.
Чего боятся россияне после так называемых выборов Путина
Журналисты со ссылкой на аналитиков также отмечают, что Кремль может использовать результаты так называемых выборов для еще большего давления на оппозиционные силы и эскалации войны против Украины.
Что известно о масштабных фальсификациях на так называемых выборах президента РФ
По информации аналитиков проекта "ВЧК-ОГПУ", в Подмосковье в списке избирателей массово обнаруживают мёртвых людей.
Отмечается, что родственники обнаруживают среди списка избирателей граждан, умерших, по крайней мере, несколько лет назад.
В частности, родители умершего в 2021 году полковника ФСБ, экс-сотрудника аппарата директора ФСБ из Балашихи удивленно обнаружили его фамилию в списках.
Возмутившись, они получили ответ от представителя избирательной комиссии, что, мол, их родственника уберут из списков "потом".
Мать погибшего в 2022 году на войне сына устроила скандал на одном из участков в Люберцах, поскольку фамилия мужчины тоже оказалась в списках.
Отмечается, что аналогичные инциденты зафиксированы в Коломне, Солнечногорске, Подольске и других подмосковных городах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-