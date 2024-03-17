За інформацією західних журналістів, наразі серед росіян зростає паніка через ймовірне ухвалення кремлівським диктатором Володимиром Путіним рішення про нову хвилю мобілізації після проведення так званих виборів.

Чого бояться росіяни після так званих “виборів” Путіна

Хоча потенційна мобілізація залишається найбільшою причиною занепокоєння, існує також тривога щодо фінансів та економіки. Деякі росіяни побоюються, що рубль, який підтримував уряд після падіння минулого року, може знову знецінитися, підвищуючи вартість імпорту. Бізнесменів хвилює підвищення податків, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Журналісти із посиланням на аналітиків також зазначають, що Кремль може використати результати так званих “виборів” для ще більшого тиску на опозиційні сили та ескалації війни проти України.

Ці занепокоєння відображають поточні настрої в Росії, де багато хто навчився сподіватися на краще, але очікує гіршого. Невизначеність посилюється урядом, який, на думку експертів, стає все більш авторитарним. Після більш ніж двох десятиліть перебування при владі, пана Путіна не стримує ні опозиційна партія в парламенті, ні сильне громадянське суспільство. Тому він відносно вільний діяти так, як йому заманеться, - зазначається у матеріалі. Поширити

Що відомо про масштабні фальсифікації на так званих “виборах” президента РФ

За інформацією аналітиків проекту "ВЧК-ОГПУ", у Підмосков'ї в списку виборців масово виявляють мертвих людей.

Зазначається, що родичі виявляють серед списку виборців громадян, які померли принаймні кілька років тому.

Зокрема, батьки померлого в 2021 році полковника ФСБ, екс-співробітника апарату директора ФСБ з Балашихи здивовано виявили його прізвище у списках.

Обурившись, вони отримали відповідь від представника виборчої комісії, що, мовляв, їхнього родича приберуть зі списків "потім".

Мати загиблого у 2022 році на війні сина влаштувала скандал на одній із ділянок у Люберцях, оскільки прізвище чоловіка теж опинилося у списках.

Зазначається, що аналогічні інциденти зафіксовані у Коломні, Сонячногірську, Подольську та інших підмосковних містах.