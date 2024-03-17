За інформацією західних журналістів, наразі серед росіян зростає паніка через ймовірне ухвалення кремлівським диктатором Володимиром Путіним рішення про нову хвилю мобілізації після проведення так званих виборів.
Чого бояться росіяни після так званих “виборів” Путіна
Журналісти із посиланням на аналітиків також зазначають, що Кремль може використати результати так званих “виборів” для ще більшого тиску на опозиційні сили та ескалації війни проти України.
Що відомо про масштабні фальсифікації на так званих “виборах” президента РФ
За інформацією аналітиків проекту "ВЧК-ОГПУ", у Підмосков'ї в списку виборців масово виявляють мертвих людей.
Зазначається, що родичі виявляють серед списку виборців громадян, які померли принаймні кілька років тому.
Зокрема, батьки померлого в 2021 році полковника ФСБ, екс-співробітника апарату директора ФСБ з Балашихи здивовано виявили його прізвище у списках.
Обурившись, вони отримали відповідь від представника виборчої комісії, що, мовляв, їхнього родича приберуть зі списків "потім".
Мати загиблого у 2022 році на війні сина влаштувала скандал на одній із ділянок у Люберцях, оскільки прізвище чоловіка теж опинилося у списках.
Зазначається, що аналогічні інциденти зафіксовані у Коломні, Сонячногірську, Подольську та інших підмосковних містах.
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